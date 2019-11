Les voitures de Geely connaissent un franc succès lors du Salon international de l'automobile de Guangzhou

Lynk & Co 01HEV, l'autre modèle, a été dévoilé lors de l'événement vendredi dernier. Étant un VUS hybride haute performance coûtant tout au plus 200 000 yuans, il se veut une nouvelle option pour les utilisateurs qui font l'acquisition de véhicules écoénergétiques et hybrides, affirme Lin Jie, vice-président de Geely Auto Group et directeur général de Geely Sales Company.

Les deux modèles témoignent de la confiance que manifeste Geely pour sortir gagnant au sein du marché automobile, qui est intensément concurrentiel. Investissant de manière prospective dans la technologie depuis plusieurs années, Geely a pu lancer de nouveaux produits à un rythme rapide tout en maîtrisant les coûts associés, améliorant par le fait même sa compétitivité globale, indique Lin.

Le fabricant automobile a investi environ 21 milliards de yuans en R et D en 2018, ce qui représente 6,4 pour cent de son chiffre d'affaires, alors que l'ensemble de ses investissements dans ce secteur au cours de la dernière décennie totalisent approximativement 100 milliards de yuans. Lin souligne que la société a aussi mis sur pied cinq centres d'ingénierie R et D dans les villes de Hangzhou et de Ningbo, en Chine, ainsi qu'à Göteborg, Coventry et Francfort.

En parallèle, Geely s'affaire à délaisser la fabrication d'automobiles pour proposer des services de déplacements dans le domaine de la mobilité. Par exemple, la société a lancé le service de covoiturage en milieu urbain Cao Cao pour offrir au marché une solution de transport écologique. Actuellement, plus de 40 000 voitures électriques Cao Cao sont en fonction dans plus de 30 villes de la Chine.

Geely est devenu un groupe international prenant part à la production et à la vente d'automobiles et de pièces, et aussi à d'autres secteurs d'activité, dont les services de déplacements, l'innovation technologique, les services financiers, l'éducation et les sports, conclut Lin.

