Les Violons du Roy et La Chapelle de Québec présentent une programmation spéciale pour un automne de retrouvailles

QUÉBEC, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec un immense plaisir que le directeur musical des Violons du Roy Jonathan Cohen et les codirecteurs généraux Laurent Patenaude et Patrice Savoie dévoilent aujourd'hui la nouvelle programmation d'automne 2020 des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec, avec des concerts qui se tiendront dès le 25 septembre prochain, principalement à Québec, mais également à Montréal.

À Québec, en plus d'être actifs au Palais Montcalm - Maison de la musique, où ils présenteront dix-neuf concerts dont dix en après-midi, Les Violons du Roy amorcent un tout nouveau partenariat avec Le Diamant pour y présenter une nouvelle programmation autour du piano Gilles-Tremblay qui sera inauguré le 16 septembre prochain. Les Violons du Roy et La Chapelle de Québec seront également présents à Montréal, pour quatre concerts à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal et un à la Maison symphonique de Montréal.

Il va sans dire que toutes les mesures sanitaires requises pour éviter la propagation de la COVID-19 seront scrupuleusement respectées, avec la collaboration des différentes salles de concert. Les concerts seront ainsi présentés sans entracte, en formule distanciée et avec un nombre réduit de billets disponibles.

CONCERTS AU PALAIS MONTCALM - MAISON DE LA MUSIQUE À QUÉBEC

Partenaire de saison à Québec : Hydro-Québec

Pour débuter la saison d'automne 2020 au Palais Montcalm - Maison de la musique, Les Violons du Roy proposeront en compagnie du renommé pianiste Charles Richard-Hamelin le concert Mozart et Mendelssohn, la joie retrouvée sous la direction du réputé chef et collaborateur de longue date des Violons du Roy Jean-François Rivest. L'un des autres moments forts de cet automne est sans contredit le concert Bach et Buxtehude, une foi partagée sous la direction de Bernard Labadie. Le chef fondateur réunit les musiciens des Violons du Roy et des membres de La Chapelle de Québec pour présenter quatre cantates de ces deux génies de la musique.

L'automne des Violons réserve aussi bien d'autres grands moments :

La création d'une œuvre du compositeur Yannick Plamondon sur des extraits des « Bestiaires » de Serge Bouchard à l'occasion des concerts Esprits des terres du Nord et La légende du feu, sous la direction de Jean-Michel Malouf qui dirigera aussi Sibelius, Nielsen, Prokofiev, Grieg et Tchaïkovski ;

La première d'une toute nouvelle orchestration des célèbres Tableaux d'une exposition de Moussorgski spécialement conçue pour Les Violons du Roy par Blair Thomson et confiée à la chef Mélanie Léonard qui dirigera également la puissante Première symphonie de Jacques Hétu, le compositeur québécois le plus joué à travers le monde ;

Des œuvres choisies avec soin pour les amoureux de la musique baroque avec Grands maîtres du baroque, dont le Concerto pour deux clavecins BWV 1061 de Bach réunissant les clavecinistes Luc Beauséjour et Mélisande McNabney et le Concerto pour violon Il Rosignuolo de Vivaldi avec la violoniste Marie Bégin ;

Des transcriptions éclairantes d'œuvres pour clavier de Bach par le chef Jean-François Rivest présentées sous sa direction à l'occasion du concert Bach : Permutatio ;

; Les concerts de musique de chambre De Corelli à Vivaldi et Le piano-forte en Bohême permettront, une fois de plus, d'être touché par le talent et la sensibilité des musiciens des Violons du Roy, auxquels se joint la polyvalente claviériste Mélisande McNabney.

Enfin, le 23 décembre, pour une cinquième fois, Bernard Labadie, La Chapelle de Québec et leurs invités vous proposent un itinéraire poétique qui conjugue musique et spiritualité lors du Chemin de noël maintenant devenu une véritable tradition à Québec.

