Les versements Visa vont prendre leur envol avec Air Canada

TORONTO, le 4 avril 2022 /CNW/ - Face à l'intérêt grandissant des consommateurs pour la formule « Achetez maintenant, payez plus tard », Visa annonce aujourd'hui son intention de collaborer avec Air Canada, le transporteur national et la plus grande compagnie aérienne du Canada. Ce partenariat aura pour but de faciliter l'offre de la solution de versements échelonnés aux titulaires de cartes de crédit Visa admissibles, donnant ainsi aux voyageurs canadiens plus de choix et de souplesse quant au mode de paiement de leurs achats auprès des compagnies aériennes. Grâce à cette collaboration, Air Canada sera l'une des premières compagnies aériennes au monde à participer à la solution de versements Visa.

Les services « Achetez maintenant, payez plus tard » ne cessent de gagner en ampleur et en popularité, en particulier pour les achats importants comme les voyages. Selon le récent sondage de Visa intitulé Buy Now Pay Later Global Pulse, le tiers des Canadiens souhaitant utiliser des modes de paiement par versements le ferait pour les voyages et les divertissements1.

La solution de versements Visa est offerte aux titulaires de carte admissibles par les institutions financières participantes et permet de convertir les achats admissibles chez les marchands participants en paiements égaux plus petits sur une période définie. Elle offrirait aux clients qualifiés d'Air Canada effectuant un achat admissible la possibilité de payer en plusieurs versements au cours du processus de paiement.

« Nous sommes ravis qu'une marque emblématique comme Air Canada s'intéresse à notre solution de versements Visa », déclare Brian Weiner, vice-président et chef des produits et du numérique chez Visa Canada. « Cela témoigne de la valeur d'une offre de produits flexible et omniprésente qui peut s'intégrer directement dans l'expérience de paiement du titulaire de la carte. »

« Chez Air Canada, nous nous efforçons d'améliorer l'expérience client, et cela passe par l'offre à nos clients d'une variété d'options de paiement transparentes lorsqu'ils font des achats chez nous », déclare Keith Wallis, directeur principal de la distribution et des paiements chez Air Canada. « Visa est l'une des marques les plus fiables au Canada et son étroite collaboration avec les principales institutions financières canadiennes constitue une occasion unique d'offrir une expérience d'achat exceptionnelle à nos clients communs. »

Pour en apprendre davantage au sujet de la solution de versements Visa, veuillez visiter le https://www.visa.ca/fr_CA/products/consumer-installments.html.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant chaque année les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considérons que l'accès est fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour en apprendre davantage, visitez Visa.ca.

About Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

_____________________________ 1 Visa BNPL Global Pulse Survey, septembre 2021

