OTTAWA, ON, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Après les faibles résultats observés durant la deuxième moitié de 2023 les ventes résidentielles nationales au cours des deux derniers mois montrent des signes de reprise, selon les plus récentes données publiées par L'Association canadienne de l'immobilier (ACI).

Les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont augmenté de 3,7 % entre décembre 2023 et janvier 2024 après une hausse de 7,9 % d'un mois à l'autre enregistrée le mois précédent. Alors que les ventes se rapprochent des niveaux relativement plus forts enregistrés durant le printemps et l'été 2023, elles commencent l'année à environ 9 % en dessous de la moyenne décennale.

« Les ventes sont en hausse, les conditions du marché se sont considérablement resserrées et des indices laissent entrevoir une concurrence renouvelée entre les acheteurs; cependant, dans les secteurs où les ventes ont le plus augmenté au cours des deux derniers mois, les prix suivent toujours une tendance à la baisse. Dans l'ensemble, les tendances suggèrent un marché qui commence à se redresser, mais qui doit encore surmonter les faiblesses des deux dernières années », a indiqué Shaun Cathcart, économiste principal de l'ACI.

Faits saillants

En janvier, les ventes résidentielles nationales ont augmenté de 3,7 % d'un mois à l'autre.

Les ventes réelles (non désaisonnalisées) ont bondi de 22 % comparativement à janvier 2023.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a augmenté de 1,5 % d'un mois à l'autre.

L'Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a reculé de 1,2 % d'un mois à l'autre, mais affiche toujours une hausse de 0,4 % d'une année à l'autre.

(IPP MLS ) a reculé de 1,2 % d'un mois à l'autre, mais affiche toujours une hausse de 0,4 % d'une année à l'autre. En janvier, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 7,6 % d'une année à l'autre.

Les hausses nationales ont encore une fois été menées par des gains enregistrés dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à Hamilton-Burlington, à Montréal, dans le Grand Vancouver et la vallée du Fraser, à Calgary, et dans la plupart des secteurs du Grand Golden Horseshoe et des régions de villégiature de l'Ontario.

Le nombre réel (non désaisonnalisé) de transactions a augmenté de 22 % par rapport à janvier 2023. Il s'agit de la plus importante hausse d'une année à l'autre depuis mai 2021. Les ventes sont tout de même encore inférieures à la moyenne, et les gains à deux chiffres enregistrés reflètent davantage l'effet de base de la comparaison avec janvier 2023, qui a été le pire début d'année des deux dernières décennies.

En janvier, le nombre de nouvelles inscriptions a augmenté de 1,5 % d'un mois à l'autre, quoiqu'elles demeurent toujours près du niveau le plus bas depuis juin.

« Le marché a montré quelques signes précurseurs de reprise au cours des deux derniers mois, ce qui n'est probablement pas une surprise étant donné l'ampleur de la demande refoulée, a déclaré Larry Cerqua, président de l'ACI. Il y a un consensus sur le fait que le marché sera probablement très différent cette année par rapport à 2022 et 2023, donc si vous souhaitez acheter ou vendre une propriété en 2024, vous aurez besoin d'un plan de match, alors communiquez avec un courtier ou agent immobilier de votre région dès aujourd'hui », a poursuivi M. Cerqua.

Les ventes ayant augmenté davantage que les nouvelles inscriptions en janvier, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s'est resserré davantage à 58,8 % comparativement à tout juste en dessous de 50 % il y a trois mois. Notons que la moyenne à long terme est de 55 %. On parle normalement d'un marché du logement équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %; les résultats au-dessus ou en dessous de cette étendue indiquent qu'il s'agit respectivement d'un marché favorable au propriétaire-vendeur ou à l'acheteur.

On comptait 3,7 mois d'inventaire à l'échelle nationale à la fin de janvier 2024, soit une baisse par rapport à 3,8 mois à la fin de décembre et de 4,1 mois à la fin de novembre. La moyenne à long terme de cette mesure est de cinq mois.

En janvier 2024, l'Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) global et composé a enregistré une baisse de 1,2 % d'un mois à l'autre; il s'agit d'une accélération de la baisse de 1,1 % enregistrée en décembre.

Dernièrement, les baisses de prix ont surtout touché les marchés de l'Ontario, en particulier la région élargie du Golden Horseshoe, et, dans une moindre mesure, la Colombie-Britannique. Ailleurs au Canada, les prix se maintiennent pour la plupart ou, dans certains cas (Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador), continuent de grimper.

L'IPP MLS® global et composé a augmenté de 0,4 % d'une année à l'autre en janvier 2024; il demeure donc relativement stable par rapport aux résultats enregistrés au cours des six derniers mois (0,4 % à 1,1 %).

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en janvier 2024 s'élevait à 659 395 $, soit une hausse de 7,6 % comparativement à janvier 2023.

