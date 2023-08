OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - Selon les statistiques publiées aujourd'hui par L'Association canadienne de l'immobilier (ACI), les ventes résidentielles nationales sont demeurées sensiblement au même niveau d'un mois à l'autre en juillet 2023.

Faits saillants

En juillet, les ventes résidentielles nationales ont légèrement diminué de 0,7 % d'un mois à l'autre.

Les ventes réelles (non désaisonnalisées) ont augmenté de 8,7 % comparativement au même mois l'an dernier.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a augmenté de 5,6 % d'un mois à l'autre.

L'Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) a augmenté de 1,1 % d'un mois à l'autre, mais affiche toujours une baisse de 1,5 % d'une année à l'autre.

En juillet , le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 6,3 % d'une année à l'autre.

Les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont connu une légère baisse de 0,7 % de juin à juillet 2023, et continuent à démontrer des signes de stabilisation depuis mai.

Bien que les ventes aient augmenté en juillet dans plus de la moitié des marchés locaux, une baisse dans la région du Grand Toronto a entraîné une légère baisse des ventes nationales. Une baisse dans la vallée du Fraser jumelée à celle du Grand Toronto a contrebalancé les gains enregistrés à Montréal, Edmonton et Calgary.

En juillet 2023, le nombre réel (non désaisonnalisé) de transactions a augmenté de 8,7 % par rapport à juillet 2022. Il s'agit de la plus importante hausse d'une année à l'autre à l'échelle nationale en plus de deux ans.

« Le mois de juillet s'est inscrit dans la même tendance que celle observée ces derniers mois, avec une stabilisation des ventes et un retour à un niveau plus normal du nombre de nouvelles inscriptions, a déclaré Larry Cerqua, président de l'ACI. Les acheteurs se retrouvent avec plus de choix, et le marché devient plus équilibré, ce qui, en juillet, a également ralenti le taux de croissance des prix. Si vous envisagez de vendre ou d'acheter une propriété, communiquez avec un courtier ou agent immobilier de votre région qui vous fournira les informations et les conseils dont vous aurez besoin », a poursuivi M. Cerqua.

« Après une brève poussée des ventes en avril, les marchés de l'habitation se sont stabilisés au cours des derniers mois, et la croissance des prix qui s'ensuit habituellement s'est également ralentie, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l'ACI. La croissance des ventes et des prix continue de montrer des signes de ralentissement en août en raison de la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada à la mi-juillet et de son message concernant une inflation supérieure au taux cible qui semble persister plus longtemps que prévu. Les acheteurs vont probablement se replier de nouveau jusqu'à ce qu'il y ait un niveau plus élevé de certitude concernant les taux d'intérêt. »

Au mois de juillet, le nombre de propriétés nouvellement inscrites a augmenté de 5,6 % d'un mois à l'autre. Cette hausse fait suite à la plus forte baisse en 20 ans au mois de mars, puis à des augmentations de 2,8 % en avril, de 7,9 % en mai et de 5,9 % en juin. Nous nous rapprochons (mais demeurons en dessous) de la moyenne pour la mi-été.

Les nouvelles inscriptions ayant surpassé les ventes en juillet, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions a baissé à 59,2 % comparativement à 63 % en juin et au sommet de 68 % en avril. Il demeure toutefois plus élevé que la moyenne à long terme, qui se situe à 55,2 %.

On comptait 3,2 mois d'inventaire à l'échelle nationale à la fin de juillet 2023, soit une légère hausse par rapport à 3,1 mois en mai et en juin. Alors qu'il s'agit de la première hausse d'un mois à l'autre de cette mesure depuis janvier, c'est tout de même une diminution d'un mois complet par rapport au début de 2023, et de près de deux mois sous la moyenne à long terme pour cette mesure (environ 5 mois).

L'Indice des prix des propriétés MLS® global et composé enregistrait une hausse de 1,1 % d'un mois à l'autre en juillet 2023; il s'agit d'une hausse plus élevée que la normale pour un seul mois, mais plus faible de moitié que les augmentations enregistrées en avril, mai et juin. Cela s'explique par le fait que les ventes se sont stabilisées alors que les nouvelles inscriptions se sont redressées.

Malgré une hausse plus faible à l'échelle nationale, une augmentation mensuelle des prix entre juin et juillet a été observée dans la plupart des marchés locaux, comme c'est le cas depuis le mois d'avril.

L'IPP MLS® global et composé se situe maintenant à 1,5 % en dessous du chiffre de juillet 2022, soit la baisse la plus faible depuis octobre 2022. Les comparaisons d'une année à l'autre devraient revenir en territoire positif dans les mois à venir, puisque les prix ont continué à baisser au cours du deuxième semestre de 2022.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en juillet 2023 était de 668 754 en juillet 2023, en hausse de 6,3 % par rapport à juillet 2022.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l'échelle nationale le mois précédent.

L'ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d'une période, mais qu'il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu'il ne tient pas compte des différences de prix d'une région géographique à l'autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

À propos de L'Association canadienne de l'immobilier

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est l'une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 72 chambres et associations immobilières.

