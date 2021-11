Dans le cadre de cette campagne, la marque demande aux propriétaires de véhicules HAVAL à l'échelle mondiale de lui fournir des photos prises aux côtés de leur véhicule, qui seront utilisées comme modèles d'illustrations artistiques. Jusqu'à présent, la campagne a suscité des discussions sur la marque HAVAL et attiré l'attention sur celle-ci parmi les utilisateurs en Russie, en Australie, en Arabie saoudite et dans d'autres pays.

Campagne « HAVAL 7Million Celebration-Drive Beyond »

D'ailleurs, en plus de cette campagne, HAVAL a organisé de nombreuses activités à l'intention des utilisateurs du monde entier, pour lesquels la marque occupe maintenant une place importante dans leur vie. Par exemple, HAVAL s'est associée à IRONMAN, une compétition de triathlon populaire en Australie, pour faire la promotion d'un mode de vie sain auprès de ses utilisateurs. Elle a également commandité l'équipe Virtus.pro de DOTA 2 de Russie, attirant de nouveaux clients adeptes de sports électroniques.

HAVAL est la marque de VUS la plus vendue en Chine depuis de nombreuses années. Après avoir d'abord vendu 500 véhicules en Italie en 2006, HAVAL y a réalisé des ventes annuelles de plus de 30 000 unités en 2011. Cela montre que HAVAL a jeté les bases de ses ventes mondiales il y a dix ans.

GWM a apporté un certain nombre d'améliorations à ses modèles au fil des ans. Elle a lancé le HAVAL JOLION, le HAVAL H6 de troisième génération, le véhicule hybride électrique H6 et d'autres nouveaux produits dans le monde cette année.

« Une chose est certaine : cette voiture est élégante et présente une attitude positive avec sa couleur bleue distinguée », a déclaré un propriétaire du HAVAL JOLION en Russie. « Le HAVAL H6 est un véhicule unique, polyvalent, confortable et équipé d'un moteur puissant. Je m'en suis procuré un, et il s'est révélé très efficace », a déclaré Mario Arias, d'Australie.

HAVAL a été désigné comme le « chef de file des marques chinoises » par Za Rulem, le média du secteur automobile le plus fiable en Russie; il a également remporté le seizième prix National 2021 SUV Award du 4X4 Club. Le média australien Carsales l'a également désigné comme « la meilleure voiture chinoise en Australie jusqu'à présent » à la suite d'un essai routier.

HAVAL est devenu un choix de prédilection des utilisateurs en Australie, en Russie et en Afrique du Sud. Après avoir exploré des marchés émergents comme la Thaïlande, l'Arabie saoudite et Brunei, la marque a mis en place un réseau de vente rejoignant plus de 50 pays et régions à travers le monde.

Tous ces facteurs expliquent pourquoi HAVAL a réussi à vendre plus de 700 millions de véhicules.

Selon l'annonce officielle de GWM, de nouveaux modèles comme le HAVAL Dagou et le HAVAL H6S feront leur entrée sur la scène mondiale le mois prochain, ce qui est une autre excellente nouvelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1692048/HAVAL_7Million_Celebration_Drive_Beyond.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86 13466544432, [email protected]