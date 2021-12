La camionnette est le premier type de véhicule produit par GWM, et les statistiques officielles montrent que le fabricant connaît une croissance rapide sur le plan des ventes depuis de nombreuses années. En 2019, ses ventes mondiales étaient de 148 830 unités, soit une hausse de 7,85 % par rapport à l'année précédente. En 2020, ces ventes ont bondi de 51,2 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 225 000 unités. Plus particulièrement, le GWM POER, le Wingle 5 et le Wingle 7 sont devenus les modèles les plus vendus sur le marché mondial des camionnettes. Cette année, GWM a vendu 187 000 camionnettes en seulement trois trimestres. Notamment, plus de 10 000 camionnettes GWM POER ont été vendues au cours de 16 mois consécutifs.

La camionnette de GWM a reçu de nombreux éloges de la part de bon nombre de médias automobiles internationaux, ce qui explique en grande partie la croissance de ses ventes. Dans le cadre d'un essai professionnel hors route en Russie, le média automobile professionnel local Auto.ru a déclaré que la camionnette de GWM est supérieure aux autres marques dans sa catégorie en matière de qualité, de manœuvrabilité et de performance hors route. Le magazine automobile sud-africain Bakkie & Truck, qui fait autorité dans ce domaine, a classé la camionnette de GWM parmi les trois meilleurs au monde, aux côtés d'autres grandes marques de camionnette. La marque a également été désignée comme « l'un des modèles les plus susceptibles de devenir un modèle de collection dans les années à venir » par Driven, un média automobile important en Nouvelle-Zélande.

Sur le marché mondial, de nombreux modèles de camionnettes de GWM ont été reconnus par les clients pour leur excellente performance, établissant une base solide pour ses ventes de plus de deux millions d'unités. Burtsev, de Russie, était très satisfait à l'égard de l'excellente capacité de charge et la fiabilité du modèle Wingle 7. « Je vais ajouter le Wingle 7 à ma liste d'achat », a-t-il déclaré. Après son lancement au Moyen-Orient, le GWM POER a été largement salué par Salah, le champion de course bahreïnien, pour son confort de conduite et sa manœuvrabilité. « Le GWM POER a la capacité de surmonter les conditions routières particulières, et il est un choix pratique pour les voyages en famille et le magasinage », a-t-il déclaré avec un sourire.

En date d'octobre 2021, GWM a vendu plus de 20 000 camionnettes au cours de 14 mois consécutifs. En novembre, la marque a lancé plusieurs nouveaux modèles au Salon de l'automobile 2021 de Guangzhou, dont le concept de super camionnette Jingang POER et le Heidan, ouvrant la voie à une plus forte croissance des ventes au cours des prochaines années.

Voici la déclaration de Zhang Haobao, directeur général de la division des camionnettes GWM, au sujet des attentes futures : « D'ici 2025, la division des camionnettes de GWM atteindra des ventes annuelles de plus de 500 000 unités, et nous figurerons parmi les trois plus importants vendeurs de camionnettes au monde. »

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1701943/GWM.mp4

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86-13466544432, [email protected]