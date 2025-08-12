SYDNEY, 12 août 2025 /CNW/ - FanFirm Pty Ltd, une petite entreprise australienne, affirme que sa récente victoire devant la Cour fédérale de l'Australie est une « victoire historique » contre son grand concurrent américain et une victoire qui s'annonce depuis le début des conflits de marques de commerce entre les deux entreprises en 2010.

Les Fanatics d’Australie gagnent une affaire historique de marques de commerce (PRNewsfoto/FanFirm Pty Ltd) Les Fanatics au Qatar © Salty Dingo 2022 (PRNewsfoto/FanFirm Pty Ltd)

D'un côté, l'entreprise australienne FanFirm vend des vêtements de marque Fanatics depuis 1997 et de l'autre, Fanatics LLC, la marque de 31 milliards de dollars américains appartenant au milliardaire Michael Rubin, à Jay Z et à de nombreuses ligues les plus prestigieuses aux États-Unis.

Jusqu'à l'an dernier, Fanatics LLC vendait en Australie des vêtements de sport autorisés portant la marque FANATICS pour les équipes et ligues de la NFL, de la NBA, de la MLB, de la LNH et d'autres équipes et ligues par l'entremise de son site Web.

Cependant, l'entreprise australienne FanFirm détient des marques de commerce pour ou qui comprennent le mot « Fanatics » dans diverses catégories de marques de commerce (y compris pour les vêtements et les vêtements de sport) et détient des droits de « première utilisation » en Australie, puisqu'elle existe sur le marché sous diverses formes depuis 1997. L'entreprise australienne a intenté des poursuites en 2022 contre Fanatics LLC devant la Cour fédérale d'Australie pour contrefaçon de marque de commerce.

En juillet 2024, la Cour fédérale d'Australie a rendu un jugement qui a conclu, entre autres, que Fanatics LLC avait violé les droits de la marque de commerce de FanFirm et que la propre marque de commerce de Fanatics LLC pour FANATICS pour -Les services de magasins de détail offrant des vêtements et des marchandises liés au sport et aux équipes sportives doivent être partiellement annulés. À la suite de cette décision, la Cour fédérale australienne a rendu une ordonnance empêchant l'entreprise américaine d'offrir et de vendre des vêtements de sport de marque FANATICS en Australie, y compris sur le site Web de l'entreprise américaine.

En novembre dernier, Fanatics LLC a interjeté appel de la décision rendue en juillet 2024.

Les deux parties sont donc retournées devant les tribunaux, cette fois devant la Cour fédérale de l'Australie et devant trois juges de la Cour fédérale de l'Australie. Fanatics LLC a fait valoir qu'elle faisait preuve de bonne foi et qu'elle faisait une utilisation honnête et simultanée des Fanatics.

Cependant, les trois juges ont rejeté ces réclamations à l'unanimité, ce qui représente une autre victoire pour l'entreprise australienne.

L'effet combiné des jugements de première instance et d'appel est qu'aucun maillot de marque Fanatics ou vêtement de marque Fanatics associé ne peut être mis en vente ou vendu en Australie.

La NFL, la NBA, la MLB, la LNH et d'autres ligues, des associations de joueurs, des propriétaires d'équipes et divers syndicats de joueurs ont investi dans Fanatics LLC, qui fabrique divers vêtements pour les ligues et certains joueurs. Des milliers d'articles de marque FANATICS qui sont actuellement visibles sur le site Web de Fanatics LLC ne seront pas mis en vente en Australie en vertu du jugement.

Warren Livingstone, propriétaire et fondateur de FanFirm, propriétaire des marques de commerce « Fanatics » en Australie, a déclaré :

« Nous adorons les ligues sportives nord-américaines en Australie et Fanatics LLC ont déclaré que l'Australie est le troisième marché en importance pour les ventes de vêtements. Bien qu'il s'agisse d'une grande perte pour eux, c'est une victoire monumentale pour nous.

Nous n'avons jamais douté de notre victoire. La preuve des deux parties était claire. Nous vendions des marchandises sous la marque Fanatics depuis plus d'une décennie avant qu'elle ne commence à utiliser cette marque. C'était vraiment David contre Goliath. Nous sommes soulagés, mais ravis ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2748667/Fanatics_Australia.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2748668/Fanatics_in_Qatar_2022.jpg

SOURCE FanFirm Pty Ltd

PERSONNE-RESSOURCE : Warren Livingstone, [email protected]