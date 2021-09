BAODING, Chine, 28 septembre 2021 /CNW/ - Selon les dernières données publiées par GWM le 8 septembre, le HAVAL H6 et le HAVAL JOLION se sont bien vendus de janvier à août cette année, avec des ventes globales cumulées dépassant 280 000 véhicules.

Le HAVAL H6 de 3e génération et le HAVAL JOLION ont été lancés sur le marché mondial en avril, et la mise à jour des produits a été réalisée en seulement trois mois. Aujourd'hui, les deux modèles sont vendus dans plus de 60 pays et régions et ont réalisé des percées sur le plan des ventes au sein de plusieurs marchés.