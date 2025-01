HANGZHOU, Chine, 7 janvier 2025 /CNW/ - Geely Auto a annoncé ses ventes annuelles absolument remarquables de 2,17 millions d'unités en 2024, ce qui représente une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente. Les activités internationales ont atteint un sommet record de 403 923 unités exportées, soit une hausse de 53 % par rapport au rendement de l'exercice précédent.

Geely Auto a atteint 2,17 millions d’unités vendues en 2024

En 2024, Geely Auto a considérablement étendu son empreinte mondiale à plus de 80 pays et régions, pénétrant plus de 10 nouveaux marchés tout en renforçant sa présence sur les marchés existants comme le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et l'Amérique latine. Cette expansion stratégique a été amplifiée par l'introduction réussie de 16 modèles dans plus de 40 pays et régions, démontrant l'engagement de Geely à fournir des véhicules de grande valeur et des expériences client exceptionnelles à un auditoire mondial diversifié.

Renforcement de la présence et du réseau localisés

Le réseau mondial de ventes et de services de Geely Auto a pris beaucoup d'expansion, atteignant environ 900 emplacements, soit une augmentation de 69 % par rapport à la fin de 2023. L'entreprise a également intensifié ses activités régionales en construisant deux usines en Asie et en Afrique et en établissant quatre nouvelles filiales en Indonésie, en Australie, aux Philippines et au Chili pour améliorer l'accès aux marchés locaux. Afin d'optimiser la chaîne d'approvisionnement, un réseau mondial de pointe pour les pièces de rechange a été mis sur pied, soutenu par une plaque tournante centrale et cinq installations stratégiques à l'étranger.

Les modèles phares stimulent la croissance

Le modèle Coolray a atteint le million d'unités vendues, avec une présence dans 51 pays. Il a consolidé sa position au troisième rang des marques chinoises dans son segment dans six marchés principaux. Les exportations du modèle Monjaro ont bondi de 150 % sur douze mois, ce qui témoigne d'une forte demande pour sa conception luxueuse et sa forte performance. Le modèle Emgrand a confirmé sa domination sur le marché, se classant parmi les trois premières berlines de classe A dans neuf marchés clés. Le modèle Geely EX5 a attiré l'attention du monde entier grâce à ses apparitions sur la scène internationale, comme au salon Automechanika de Francfort, au salon automobile de Thaïlande et à l'IMXPO de Hong Kong.

Créer une expérience utilisateur inclusive

2024 a vu le nombre d'utilisateurs de Geely dépasser les 16 millions, et c'est aussi l'année où on a accordé la priorité à l'innovation des produits, à l'excellence opérationnelle et au développement de la marque. Pour offrir des solutions sur mesure dans tous les marchés, Geely poursuit sa stratégie multi-énergie englobant les moteurs à combustion interne, hybride, électrique et au méthanol.

Favoriser un changement positif grâce au leadership ESG

Geely Auto continue de démontrer son engagement envers la responsabilité sociale. Qu'il s'agisse d'initiatives caritatives en Europe, de projets de bien-être en Amérique latine ou de programmes de recyclage de véhicules en Afrique, ces efforts témoignent de son dévouement à avoir un impact positif dans le monde entier.

En 2025, Geely Auto fera un bond audacieux vers son objectif de vente mondial de 2,71 millions d'unités tout en faisant évoluer le système d'exploitation, la capacité commerciale, la stratégie des produits et le service après-vente rehaussé à grande échelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590169/Geely_EX5_set_off.jpg

SOURCE Geely Auto

PERSONNE-RESSOURCE : Alice Huang, [email protected]