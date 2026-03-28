SHENZHEN, Chine, le 28 mars 2026 /CNW/ -- « Children of the Sun », 16e album studio de la superstar de mandopop Jay Chou, a été présenté en avant-première mondiale le 25 mars, avec un lancement exclusif sur les plateformes QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music de Tencent Music Entertainment Group. Depuis le lancement des précommandes le 19 mars, les ventes de l'album n'ont cessé de grimper, avec un chiffre d'affaires toutes plateformes confondues dépassant les 100 millions RMB et confirmant l'intérêt durable pour Jay Chou.

L'album comprend 13 titres, dont 12 chansons nouvellement composées et un titre bonus, « Christmas Star », créé spécialement pour les fans, marquant sa plus longue liste de titres à ce jour. Mélangeant divers styles tels que la musique classique, la musique chinoise, les ballades romantiques et le rap occidental, l'album comprend également une chanson dédiée à sa fille cadette, Jacinda.

Tencent Music Entertainment Group a appuyé le lancement d'une campagne intégrée en ligne et hors ligne. En ligne, QQ Music a lancé du contenu promotionnel, des précommandes et des activations de fans interactives comme le « Heart Puzzle » et le « Surprise Lucky Bag ». Les fans qui achètent l'album numérique ont accès à des avantages numériques exclusifs, y compris des thèmes de profil personnalisés et des identifiants de compte premium, tandis que ceux qui achètent les ensembles SVIP Limited recevront des articles sous licence officielle méticuleusement conçus par JVR Music, y compris des cartes de collection NFC, des cartes lyriques physiques et une médaille physique, mélangeant harmonieusement la technologie avec le rituel, créant des souvenirs exclusifs de grande valeur avec une grande valeur de collection.

Tencent Music Entertainment Group a déployé des installations thématiques dans 48 villes de la Chine, couvrant 74 lieux phares, y compris des spectacles de lumières de drones et d'autres activités de mobilisation des amateurs. La campagne s'étendra également à l'international, avec des panneaux numériques grand format prévus à Times Square à New York et dans les principaux quartiers commerciaux de la Chine, invitant le public mondial à participer au lancement de l'album.

En tant que partenaires stratégiques à long terme, Tencent Music et JVR Music ont lancé le premier album numérique de Jay Chou « Aiyo, Not Bad » en 2014, et « Greatest Works of Art » en 2022, une œuvre qui a établi un record en tant qu'album « Epic Hall of Fame ». Grâce à la combinaison d'une distribution exclusive et d'initiatives promotionnelles coordonnées, Tencent Music Entertainment Group a accéléré le déploiement mondial du nouvel album de Jay Chou, approfondissant ses liens avec les fans du monde entier.

Ces dernières années, Tencent Music Entertainment Group a élargi son écosystème de droits musicaux, couvrant des contenus mondiaux de qualité supérieure et des publics diversifiés pour offrir de la musique de grande qualité aux auditeurs du monde entier.

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SOURCE Tencent Music Entertainment Group (TME)

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