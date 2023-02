La Civic est la meilleure voiture compacte, la Type R remporte le prix de meilleure voiture de performance populaire et l'Accord est la meilleure berline familiale au Canada

MARKHAM ON, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Les modèles les plus emblématiques de Honda ont remporté trois importants prix AutoHebdo pour 2023.

La berline Honda Civic, construite au Canada, et la Civic à hayon, construite aux États-Unis, ont été nommées Meilleure voiture compacte. La Honda Civic Type R, inspirée des circuits de course, est la Meilleure voiture de performance populaire. La Honda Accord remporte le prix Meilleure berline familiale au Canada.

2023 Honda Accord (Groupe CNW/Honda Canada Inc.) 2023 Honda Civic (Groupe CNW/Honda Canada Inc.) 2023 Honda Civic Type R (Groupe CNW/Honda Canada Inc.)

« La réputation légendaire de la Civic et de l'Accord les précède, leur qualité et leur popularité auprès des conducteurs canadiens confirment notre engagement à fabriquer certaines des meilleures voitures de tourisme au monde », a déclaré Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « La berline Civic est une voiture abordable, sûre, fiable et amusante à conduire que nous sommes fiers de construire au Canada. La Civic Type R est reconnue comme la voiture de performance que tout le monde veut essayer sur la piste, tandis que la meilleure berline intermédiaire que vous pouvez acheter et qui fait l'unanimité, l'Accord, est depuis longtemps la norme pour les voitures familiales. »

Les prix AutoHEBDO réunissent des experts automobiles de partout au pays qui examinent chaque véhicule disponible sur le marché afin de sélectionner les meilleurs dans chaque catégorie. Les gagnants de chaque catégorie sont déterminés à la suite d'essais approfondis de tous les nouveaux véhicules disponibles, ce qui en fait l'un des prix automobiles les plus complets au Canada.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont actuellement construits. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, visitez le site Web www.hondacanada.ca.

