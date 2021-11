« La science est limpide. Le vapotage est moins nocif que la cigarette. Cette vérité dérange ceux qui contrôlent le « tabac ». C'est un fait pour ceux qui croient en le concept de la réduction des méfaits », a déclaré Maria Papaioannoy, porte-parole de Rights4Vapers. « Plus d'un million de Canadiens vapotent et près de cinq millions de plus fument. Allons-nous vraiment les ignorer et nous accrocher à des approches dépassées de réduction des méfaits où les seules options possibles sont d'arrêter de fumer ou de mourir ? »

Il est prouvé que le vapotage est une alternative moins nocive que le tabagisme. Les autorités de santé publique du monde entier ont clairement indiqué que le vapotage peut être un outil efficace pour aider les fumeurs à arrêter de fumer seulement si les cadres réglementaires et sociétaux en place sont adéquats.

Sous l'argument de protéger les jeunes contre vapotage, le gouvernement a mis en place des contrôles de plus en plus stricts. Si l'interdiction des saveurs est adoptée, des millions de fumeurs canadiens n'auront qu'un choix limité pour un produit moins risqué que le tabac. Les vapoteurs recommenceront à fumer (comme le mentionne Santé Canada dans sa proposition de réglementation) et un marché noir de produits non réglementés et dangereux prospérera.

« Nous sommes particulièrement préoccupés en ce moment par le projet d'interdiction des saveurs que Santé Canada a mis de l'avant. Cela va à l'encontre de l'esprit et de l'intention du projet de loi sénatorial original S-5 (22 novembre 2016) qui a été adopté en 2018. Les sénateurs et les députés ont alors compris que le vapotage pouvait être un outil pour mettre en œuvre les stratégies de lutte au tabagisme au Canada. Au cours des quatre dernières années, les régulateurs de Santé Canada semblent avoir retiré la science de leur discours et se sont concentrés sur l'aspect émotionnel relié au vapotage», a déclaré Christina Xydous, porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ).

Les saveurs constituent un élément important dans l'expérience de vapotage pour les fumeurs adultes. Les saveurs aident les fumeurs à migrer de la cigarette traditionnelle vers les produits de vapotage. En 2018, le Parlement a tenu des audiences sur les modifications à la Loi sur le tabac (projet de loi S5). Les experts ont dit au gouvernement fédéral que les produits de vapotage aromatisés sont importants.

L'Association des consommateurs du Canada a réalisé une vidéo qui relate ce que les experts ont dit lors des audiences S5, ainsi les avantages du vapotage pour les ex-fumeurs. Pour voir la vidéo, cliquez ici.

Il est temps que tous les gouvernements écoutent.

Les produits de vapotage constituent le meilleur espoir pour les fumeurs Canadiens qui recherchent une alternative plus sûre aux cigarettes. Plus tôt cette année, le Public Health England a publié son dernier examen des études sur le vapotage. Il a révélé que « la meilleure chose qu'un fumeur puisse faire est d'arrêter complètement de fumer et les preuves montrent que le vapotage est l'un des moyens les plus efficaces à l'arrêt tabagique disponibles, aidant ainsi près de 50 000 fumeurs à arrêter de fumer chaque année ».

SOURCE Rights 4 Vapers

Renseignements: Rights4Vapers : [email protected] ; CDVQ : [email protected]

Liens connexes

https://www.rights4vapers.com/