Les Valoristes ouvrent leur dépôt permanent de contenants consignés à Montréal

MONTRÉAL, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Les Valoristes, coopérative de solidarité, annonce l'ouverture d'un dépôt permanent de retour, tri et remboursement de contenants consignés dans l'ancien îlot Voyageur de Montréal (ancienne gare d'autocars).

Avec ce dépôt permanent, qui complète son dépôt estival sous le pont Jacques-Cartier, la coopérative réaffirme son ambition de participer pleinement au nouveau système de consigne annoncé pour 2022, dans une logique d'inclusion et d'économie sociale.

Comme l'explique Maricarmen Merino, cofondatrice et membre du conseil d'administration « Depuis la création de la coopérative en 2012, nous rêvions de pouvoir accueillir les valoristes de Montréal toute l'année, dans un lieu permanent. C'est maintenant une réalité ».

Les valoristes sont ces hommes et ces femmes, presque invisibles, qui génèrent un revenu en récoltant les contenants consignés dans les espaces publics pour les réintroduire dans les circuits de réemploi et recyclage. Ils sont des milliers à Montréal et dans le reste du Québec à pouvoir améliorer leur qualité de vie grâce à cette activité.

Le dépôt permanent va soutenir la mission de la coopérative qui est de faciliter l'action des valoristes et de faire reconnaître l'importance de leur travail pour la société et l'environnement.

« Chez nous, les valoristes sont accueillis dans un espace sécuritaire, sans jugement, qui favorise l'interaction entre les gens. Cela aide à briser l'isolement, encourage la création des liens et amène un sentiment de communauté qui dépasse l'échange commercial » ajoute Maricarmen Merino.

L'ouverture de ce dépôt est l'occasion pour la coopérative de souligner la journée mondiale des recycleurs informels le 1er mars.

Ce projet a été possible grâce à l'appui de la Ville de Montréal, ainsi qu'aux financements du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme de préparation à l'investissement (PPI) et du gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est aussi, comme le rappelle Mme Merino, graĉe au soutien d'autres partenaires qui ont cru à la mission de la coopérative depuis ses débuts dont la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain et la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

