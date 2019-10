Les tulipes 'Libération 75' feront resplendir la capitale du Canada le printemps prochain

Étaient également présents Son Excellence Henk van der Zwan, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas; Grant Hooker, président et président du conseil du Festival canadien des tulipes; ainsi que des élèves de l'école secondaire catholique St. Joseph, à Nepean, et de l'école secondaire catholique St. Mark, à Manotick.

LES FAITS, EN BREF

Son Altesse Royale la princesse Margriet est née en 1943 à l'Hôpital Civic d' Ottawa (aujourd'hui l'Hôpital d' Ottawa , Campus Civic). Sa mère la princesse Juliana, la future reine, vivait alors en exil à Stornoway , maintenant une résidence officielle du Canada .





La CCN, le Festival canadien des tulipes et l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas ont choisi la tulipe 'Libération 75' pour sa couleur orange vif et ses larges fleurs à éclosion hâtive.





La CCN, à titre de jardinière officielle de la capitale du Canada , a la responsabilité de concevoir 100 platebandes pour y planter près d'un million de tulipes de 100 variétés, qui égaient la région au printemps.





CITATIONS

« Le peuple des Pays-Bas n'oubliera jamais la Libération, il y a 75 ans, et c'est avec beaucoup de reconnaissance qu'il s'unit à la Commission de la capitale nationale et au Festival canadien des tulipes dans le cadre de ce programme qui, nous l'espérons, rappellera au Canada tout entier les combats, les sacrifices et les joies qui ont fait l'événement. C'est pour moi un honneur que M. Don White, ancien combattant canadien, et sa famille, ainsi que les élèves des écoles catholiques St. Joseph et St. Mark, soient présents aujourd'hui, et j'en éprouve de la fierté. Quelque 1 100 écoles, réparties dans tout le Canada, ont reçu 75 bulbes de la tulipe 'Libération 75', de même qu'un guide éducatif qui met en contexte l'importance historique du rôle qu'a joué le Canada dans la libération des Pays-Bas, et en donnant asile à la famille royale. Que jamais ce ne soit oublié. »

-- Son Excellence Henk van der Zwan, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas

« Ce cadeau splendide montrant la gratitude de la famille royale et du peuple des Pays-Bas, s'est épanoui et est devenu le premier attrait printanier dans la capitale du Canada. En sa qualité de jardinière officielle de la capitale du Canada, la Commission de la capitale nationale mettra dignement en valeur les tulipes 'Libération 75'. »

-- Tobi Nussbaum, premier dirigeant, Commission de la capitale nationale

« Le festival canadien des tulipes est ravi de participer à la campagne de plantation commémorative de 1,1 million de bulbes de tulipes 'Libération 75', avec la Commission de la capitale nationale et les autres partenaires qui donnent leur appui. Voir la princesse Margriet, à Apeldoorn, offrir la première boîte de tulipes 'Libération 75' à M. Don White, ancien combattant canadien de la Seconde Guerre mondiale, m'a profondément ému. Que ce soit M. White qui présente ce cadeau royal symbolique à la Commission de la capitale nationale, pour qu'elle les plante, revêt une grande signification pour tous ceux et celles qui connaissent bien les faits qui ont mené à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au commencement de cette tradition canadienne où la tulipe est l'honneur. »

-- Grant Hooker, président et président du conseil, Festival canadien des tulipes

