Les travaux s'amorcent bientôt au CHSLD Granit à Lac-Mégantic

QUÉBEC, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, et le député de Mégantic, François Jacques, sont fiers d'annoncer que le projet de construction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Granit, à Lac-Mégantic, est sur les rails. L'appel d'offres pour la conception du projet est finalisé et une réunion de démarrage entre les différentes équipes concernées s'est déroulée tout récemment. Le début des travaux est prévu pour juin 2022.

Ce nouveau CHSLD sera construit sur le site de l'Hôpital Lac-Mégantic. Il disposera de 99 lits, incluant trois lits de surcapacité. Il regroupera en un même lieu les 43 lits du CHSLD actuel, de même que les 40 de l'unité de longue durée de l'hôpital. Outre les lits transférés, le nouveau CHSLD offrira 16 nouvelles places d'hébergement à la population de Lac-Mégantic. Toutes les chambres seront individuelles.

Le bâtiment sera construit selon le modèle des maisons des aînés et alternatives, qui rappelle davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif. Chaque chambre sera dotée d'une douche et d'une toilette adaptées. À la fin des travaux, l'immeuble abritant le CHSLD actuel sera déclaré excédentaire, et vendu.

La livraison du bâtiment est prévue pour septembre 2025.

Citations :

« Avec toujours ce souci du mieux-être de nos personnes aînées, notre gouvernement accélère la transformation des milieux d'hébergement pour les aînés et pour les personnes ayant des besoins spécifiques. Ces nouvelles installations à Lac-Mégantic proposeront de tout nouveaux standards de qualité, qui amélioreront grandement le quotidien des résidents, des proches ainsi que du personnel. Je suis personnellement très fière que de tels projets voient le jour. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Ce CHSLD représente un véritable gain pour la région de l'Estrie, et particulièrement pour Lac-Mégantic. Il résulte d'un engagement de la part de notre gouvernement, qui témoigne de sa volonté d'agir concrètement pour offrir aux personnes aînées de la région la meilleure qualité de vie possible, ainsi qu'un environnement de travail attrayant pour les employés. Merci aux équipes qui y ont travaillé. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que la ministre Blais et ses équipes font des choix cohérents. Notre gouvernement répond aux besoins des personnes aînées du Granit pour qu'elles aient accès à des milieux de vie de qualité, après un long moment d'attente. Je suis persuadé que ce CHSLD favorisera leur épanouissement, dans le respect de leur besoin d'intimité et de sécurité, et qu'il contribuera à leur mieux-être physique et psychosocial. Nous pouvons en être très fiers. »

François Jacques, député de Mégantic

Faits saillants :

Le projet du CHSLD Granit était inclus dans le projet de loi 66.





La Société québécoise des infrastructures a été désignée comme gestionnaire du projet.

