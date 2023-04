Les travaux préventifs sur les suspentes reprennent sur le pont Pierre-Laporte

QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce la reprise des travaux de sécurisation des suspentes du pont Pierre-Laporte, dès ce soir. Des entraves de nuit, d'une ou deux voies par direction, sont à prévoir dès le 6 avril et pour les semaines à venir.

En février dernier, le Ministère a pris la décision d'arrêter les interventions sur les suspentes à la suite d'enjeux en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs. Or, après avoir mené des analyses et réalisé des expertises, le Ministère permet la reprise des travaux en respectant certaines consignes pour assurer la sécurité des travailleurs.

Le Ministère effectue des travaux de consolidation ou encore la pose de suspentes temporaires sur le pont Pierre-Laporte en attendant la réalisation du programme de remplacement de celles-ci. Sur les 160 suspentes que comporte le pont, 42 d'entre elles ont fait l'objet d'une intervention. D'ici la fin de l'année 2023, 35 suspentes supplémentaires auront été consolidées. Le remplacement complet du système de suspension devrait s'amorcer l'an prochain pour prendre fin en 2029.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant Québec 511. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

