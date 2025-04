Les travaux de reconstruction du pont de l'île Bélair se poursuivent

LAVAL, QC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la reprise des travaux de reconstruction du pont de l'île Bélair (route 117), à Rosemère, à compter du 28 avril. La suite des travaux consiste principalement à l'assemblage des pièces préfabriquées, à l'asphaltage de la chaussée et à l'aménagement de la nouvelle piste polyvalente du côté est. Ce chantier devrait se poursuivre jusqu'à l'été 2025, pour une réouverture complète à la circulation sur le pont et sur la voie navigable de la rivière.

À terme, le nouveau pont comportera deux voies de circulation par direction, ainsi qu'une piste polyvalente du côté est raccordée au réseau municipal, afin d'offrir aux usagers un lien de transport actif sécuritaire.

Gestion de la circulation

Jusqu'à la fin des travaux

Fermeture de la direction nord de la route 117 (boulevard Labelle), sur le pont de l'île Bélair, avec déviation de la circulation sur la chaussée opposée laissant une voie par direction.

La limite de vitesse demeure réduite à 50 km/h dans la zone de chantier.

La navigation sur la rivière des Mille-Îles n'est pas possible sous le pont de l'île Bélair; les usagers de la voie navigable peuvent toutefois passer sous le pont Marius-Dufresne.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

Pour suivre le Ministère sur les médias sociaux : Facebook, X, Instagram, LinkedIn.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour renseignement : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724