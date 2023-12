Les travaux de reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou, au-dessus de l'autoroute 40, sont terminés

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, annoncent la fin des travaux de reconstruction du pont d'étagement situé sur le boulevard des Galeries-d'Anjou, au-dessus de l'autoroute 40 (Métropolitaine), à Montréal.

Ces travaux, amorcés en août 2021, représentent un investissement de 35,5 M$, dont 7,1 M$ proviennent de la Ville de Montréal. Comme c'était le cas sur l'ancienne structure, les automobilistes ont accès à deux voies de circulation dans chaque direction. Le nouveau pont d'étagement comprend désormais une piste polyvalente ainsi que des trottoirs plus larges, le tout dans le but de favoriser le transport actif dans ce secteur.

« Ce projet illustre l'engagement constant de notre gouvernement envers l'amélioration de notre réseau routier, tout en favorisant la mobilité durable. Grâce à l'ajout d'une piste polyvalente et à l'élargissement de ses trottoirs, le pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou offre de nouvelles possibilités dans ce secteur commercial achalandé. Cette initiative permettra à la population de bénéficier d'une infrastructure encore plus adaptée à son environnement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Érigé en 1975, le pont d'étagement nécessitait d'être reconstruit. Et le projet maintenant achevé assurera non seulement la mobilité de part et d'autre de l'autoroute métropolitaine dans l'arrondissement d'Anjou, mais aussi la pérennité de l'ouvrage pour environ 75 ans. En plus d'une reconstruction plus haute pour réduire les risques d'accrochage par les camions, une piste polyvalente et des trottoirs plus larges ont été aménagés au bénéfice des autres usagers. »

Karine Boivin Roy, députée de la circonscription d'Anjou-Louis-Riel

« Le parachèvement de ce nouveau pont d'étagement est une excellente nouvelle pour la population de l'est de Montréal. C'est une infrastructure neuve et sécuritaire pour les piétons grâce à ses nouveaux trottoirs plus larges. C'est aussi l'ajout d'un nouveau lien cyclable névralgique reliant les quartiers de l'est, de part et d'autre de l'autoroute 40. C'est un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif de rendre notre réseau cyclable plus équitable sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal. »

Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Érigé en 1975, le pont d'étagement avait atteint sa fin de vie utile et nécessitait d'être reconstruit.

Le projet fait l'objet d'une entente de financement en collaboration avec la Ville de Montréal.

En 2021 et en 2022, les travaux préparatoires et la reconstruction du pont d'étagement utilisé pour la circulation en direction nord ont été effectués.

Les étapes suivantes ont été accomplies en 2023 : finalisation des travaux sur le pont d'étagement utilisé pour la circulation en direction nord; reconstruction du pont d'étagement utilisé pour la circulation en direction sud.



Des travaux de finition doivent être réalisés en 2024.

Reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou, au-dessus de l'autoroute 40 (Métropolitaine)

