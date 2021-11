Les travaux de construction de 26 nouveaux logements sociaux et abordables à Weedon sont officiellement lancés!

WEEDON, QC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, est fier de souligner, en son nom et celui de sa collègue, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le lancement des travaux de construction de 26 nouveaux logements sociaux et abordables destinés à des personnes aînées en légère perte d'autonomie, par la Coopérative d'habitation du Ruisseau Weedon, à Weedon.

Au total, il s'agit d'un investissement de près de 7 millions de dollars. En plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par la Coopérative, le gouvernement du Québec accorde une subvention de près de 4,8 millions de dollars pour la construction de cet immeuble. La Municipalité de Weedon investit pour sa part plus de 764 000 $ dans ce projet.

Le bâtiment de deux étages sera muni d'un ascenseur et abritera une salle communautaire ainsi qu'une salle à manger. La Coopérative d'habitation du Ruisseau Weedon prévoit accueillir ses premiers locataires vers la fin de l'été 2022.

Cette première pelletée de terre a eu lieu en présence, notamment, du maire de Weedon, M. Eugène Gagné, et du président de la Coopérative d'habitation du Ruisseau Weedon, M. Luc Ouellet.

« Aujourd'hui, c'est le début de la construction de 26 logements sociaux et abordables qui répondront aux besoins de personnes aînées en perte d'autonomie. Ce milieu de vie leur permettra de demeurer dans leur communauté, près de leurs proches. C'est une fierté, pour notre gouvernement, d'investir près de 4,8 millions de dollars dans ce projet qui améliorera des vies. Je félicite également tous les partenaires! Nous continuons ainsi à augmenter l'offre de logements à prix abordable et adaptés aux réalités de toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les responsables de cette coopérative et leurs partenaires, que nous accompagnions depuis le début de notre mandat, peuvent être fiers du travail accompli jusqu'à maintenant pour le bien-être de nos personnes aînées. Ce projet vient répondre à des besoins en matière de logements sociaux et abordables pour ceux et celles qui souhaitent continuer d'animer leur communauté. Ces importants investissements dans le domaine de l'habitation représentent aussi une excellente nouvelle pour toute la région de Mégantic. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales)

« Projet majeur et d'envergure pour la municipalité de Weedon, la Coopérative d'habitation du Ruisseau de Weedon est d'une grande importance pour les personnes aînées de la communauté. Cela leur permettra de demeurer dans leur milieu plus longtemps. Nous répondons ainsi à un besoin souvent exprimé par les aînés. La Municipalité de Weedon est très fière de l'engagement de ses bénévoles et de sa propre contribution au succès de ce projet. »

Eugène Gagné, maire de Weedon

« Pour mettre en œuvre un tel projet, il faut qu'une idée germe dans la tête de quelques personnes. Puis, un regroupement de bénévoles, qui possèdent diverses compétences, doivent s'engager à y consacrer plusieurs heures de travail sur une longue période. Par la suite s'y greffe une équipe technique, qui soutient le processus de réalisation et établit le lien entre les divers intervenants. Bien que la contribution du milieu et de la Municipalité de Weedon soit, sans nul doute, extraordinaire, il reste que ce projet n'avait aucune chance de voir le jour sans l'engagement gouvernemental. Le résultat : 26 logements pour des personnes aînées. Ce projet aura des répercussions sociales importantes pour les gens de Weedon et à proximité, en leur permettant de rester dans leur communauté. »

Luc Ouellet, président de la Coopérative d'habitation du Ruisseau Weedon

Jusqu'à 20 des 26 locataires des logements de la Coopérative d'habitation du Ruisseau Weedon pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 345 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Weedon.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

