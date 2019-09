Les travaux de construction à l'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier sont lancés

SAINT-HYACINTHE, QC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-Hyacinthe, madame Chantal Soucy, a procédé aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, à la pelletée de terre officielle lançant les travaux d'envergure qui seront réalisés à l'Hôpital Honoré-Mercier.

Rappelons que les travaux de modernisation de l'urgence consistent en un agrandissement d'une superficie de 6 516 m2, sur deux niveaux. Les nouveaux locaux incluront un garage de quatre places pour les ambulances de même que des salles mécaniques, le lien de jonction et divers espaces de rangement au sous-sol. Le nouvel édifice sera conçu en prévision d'ajouter éventuellement un autre étage. En plus de l'agrandissement de l'urgence, un réaménagement de 1 345 m2 permettra d'améliorer la fonctionnalité du secteur de l'unité de médecine de jour, de l'aire clinico-administrative et des aires de soutien.

Citations :

« Ce projet d'agrandissement et de réaménagement permettra d'offrir à la population de l'est de la Montérégie un meilleur accès aux services d'urgence et un milieu de soins plus moderne et mieux adapté aux besoins actuels en matière de santé. À terme, les travaux qui s'amorcent auront des effets positifs notables et durables sur la qualité des services fournis aux usagers, et c'est notre plus grande priorité. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis fière de prendre part au coup d'envoi officiel des travaux de ce projet très important, tant pour les usagers de la communauté que pour le personnel de l'Hôpital Honoré-Mercier. Notre région est en pleine croissance démographique depuis plusieurs années, et il est nécessaire de mettre en place des moyens efficaces pour pallier les effets négatifs de cette situation, tout particulièrement du côté des services d'urgence. Je suivrai l'évolution des travaux avec grand intérêt. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Faits saillants :

Il est prévu que la nouvelle urgence puisse accueillir les usagers dès l'automne 2021. La fin des travaux concernant l'unité de la médecine de jour est quant à elle prévue au printemps 2022.

Le coût global des travaux est évalué à 69 M$.

