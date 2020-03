Les travaux d'agrandissement et de mise aux normes de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de Granby sont lancés

GRANBY, QC, le 16 mars 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce aujourd'hui que le gouvernement du Québec autorise la réalisation des travaux d'agrandissement et de mise aux normes de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de Granby.

Ces travaux consistent en un agrandissement de 1 158 mètres carrés au-dessus de l'urgence située dans l'aile nord de l'hôpital. Le projet permettra d'offrir des espaces plus adéquats, fonctionnels et sécuritaires aux usagers et au personnel, tout en améliorant la prévention et le contrôle des infections et la prestation des soins. Ces aménagements contribueront également à pallier certaines lacunes importantes et de créer des liens de proximité avec le bloc opératoire et l'urgence.

Sur le plan financier, ce projet représente un investissement total de 10,2 M$, financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux à hauteur de 3 397 000 $. La Fondation du Centre hospitalier de Granby y contribue avec 4,5 M$, le solde étant assumé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS).

Citations :

« L'unité des soins intensifs de l'Hôpital n'est plus en mesure de répondre adéquatement aux besoins présents et à venir des usagers de la région. C'est pourquoi nous avons à cœur de donner le coup d'envoi de ce projet de réfection majeure, qui permettra d'améliorer de façon considérable leur expérience de soins. Le personnel pourra également bénéficier d'un environnement de travail encore mieux adapté au contexte clinique actuel, de manière à optimiser à la fois la qualité et la sécurité des soins offerts aux patients. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce projet très important pour les gens de la région montre que nous avons à cœur d'offrir les meilleurs services possible à la population, en réorganisant de manière optimale l'environnement de travail et en réduisant entre autres les risques d'infection nosocomiale. Un tel projet montre que nous surveillons de très près l'évolution des besoins en matière de santé, et que nous faisons le nécessaire pour moderniser le réseau, grâce à des infrastructures adaptées à la médecine du 21e siècle. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

Faits saillants :

Le CIUSSS a été désigné comme gestionnaire du projet.

Il est à noter qu'un budget récurrent annuel de 189 600 $ est accordé à l'établissement pour les superficies ajoutées à l'installation.

La nouvelle unité sera notamment dotée :

de huit chambres individuelles munies d'une salle de toilette fermée;



d'un poste infirmier centralisé incluant un poste d'accueil pour les visiteurs et les familles;



de postes infirmiers décentralisés dans un ratio d'un poste pour deux chambres;



d'une salle de rencontre pour les familles;



d'un salon des familles et des visiteurs.

