OTTAWA, ON, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Les travailleurs de l'aviation vont faire une marche pacifique vers la colline du Parlement à Ottawa le 20 octobre 2020 à midi afin de demander au gouvernement du Canada de prendre des mesures concrètes pour une reprise sécuritaire de l'industrie de l'aviation. En tant que travailleurs de l'aviation rendus inutiles au Canada, nous demandons des mesures concrètes du gouvernement fédéral pour redémarrer l'industrie de l'aviation de manière sécuritaire et ainsi contribuer à la reprise de l'économie canadienne.

Notre groupe Facebook a été lancé au début de septembre par des pilotes de ligne qui avaient l'impression que les travailleurs de l'industrie de l'aviation avaient été oubliés durant la pandémie de la COVID-19. La création de ce groupe a touché une corde sensible puisqu'elle a atteint 9 000 membres en 5 jours.

Avec plus de 11 000 membres aujourd'hui, notre groupe représente tous les employés de l'industrie de l'aviation dont la vie et les moyens de subsistance ont été détruits par la chute de l'industrie aérienne du Canada. Nous sommes des pilotes, des agents de bord, des répartiteurs, des agents d'affectation des équipages, des agents au sol, des manutentionnaires, des employés d'aéroports, du commissariat, agents de réservations, des agents de voyage, des préposés à l'entretien de la cabine, des employés de grossistes en voyage et bien d'autres employés de tous les secteurs de l'industrie de l'aviation.

Les mesures prises depuis mars 2020 par le gouvernement du Canada pour endiguer la propagation de la COVID-19 sont parmi les plus restrictives au monde et ont eu pour effet de clouer l'industrie de l'aviation au sol. Depuis bientôt huit mois, il n'y a pas eu du gouvernement le moindre indice qu'il envisageait des mesures spécifiques pour la relance graduelle de l'aviation.

L'aviation est un facteur clef de l'économie canadienne. L'un des plus grands employeurs du pays, l'industrie de l'aviation est responsable pour 633 000 emplois directs et indirects. Elle est aussi le seul réseau de transport rapide mondial, essentiel au commerce international. Elle joue un rôle vital dans la croissance économique et dans le développement des échanges internationaux. Les avions immobilisés non seulement nuisent aux affaires et au tourisme, mais aussi empêchent l'expédition de médicaments et de matériel de santé, empêchent le transport de travailleurs temporaires essentiels aux agriculteurs canadiens et nuisent au transport de fruits et légumes, entre autres.

Nous demandons du gouvernement fédéral des mesures concrètes afin de relancer et sauver l'industrie de l'aviation au Canada et ce, pour le bien-être de tous les Canadiens.

Pour plus de renseignements sur notre groupe, Aviation workers made redundant in Canada by the COVID-19 crisis, allez à https://www.facebook.com/groups/3564215546923455

SOURCE Les travailleurs de l’aviation

Renseignements: Lisa Kampis (514) 569-7664; Gilles Hudicourt (514) 293-7258; Maria Smirnov (514) 944 -2571