Les toutes premières cartes à collectionner Overwatch League™ disponibles dès aujourd'hui

CARLSBAD, Californie, 19 juin 2019 /CNW/ -- Upper Deck, société chef de file du marché international des objets de collection dans les domaines du sport et du divertissement, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial des cartes de collection Overwatch League™, les toutes premières cartes de collection sous licence dédiées à un sport électonique. Le nouveau jeu de cartes à collectionner est disponible à la vente sur l'Upper Deck e-Pack™, une plate-forme en attente de brevet qui permet aux partisans d'acheter et de consulter des jeux de cartes à collectionner à tout moment, depuis n'importe où dans le monde, à l'aide d'un appareil mobile ou d'un ordinateur.

Ce nouveau produit commémore la saison inaugurale de l'Overwatch League avec un jeu de base complet composé de 125 cartes accompagné de plusieurs jeux additionnels qui célèbrent les joueurs et les moments clés de l'équipe tout au long de la saison. Les jeux additionnels comprennent : les faits saillants de la première saison, les dirigeants de la ligue, les dirigeants d'équipe ainsi que des cartes Holo F/X uniques mettant en vedette les étoiles de l'Overwatch League sur un fond holographique superposé.

Les partisans peuvent également s'offrir des jeux parallèles au jeu de base imprimés sur papier métallique ainsi que des cartes Infra-Sight où les photos des joueurs sont imprimées directement sur de l'acétate transparent. Les cartes rares Inks et Fragments simples, duo et trio comportent respectivement les autographes d'un, de deux ou de trois joueurs et des bouts de maillots d'un, de deux ou de trois joueurs intégrés.

Pour ceux qui recherchent des objets plus exclusifs ou des cartes extrêmement rares et aiment relever des défis, la plate-forme e-Pack d'Upper Deck offre un programme complet de défis et donne aux partisans la possibilité d'obtenir des plaques d'impression, des collections de souvenirs autographiés des joueurs et des équipes ainsi que des cartes uniques Shadow Box Relic incluant des souris utilisées par les joueurs, des touches de claviers utilisées lors d'un match, ou des unités centrales intégrées à une carte à collectionner surdimensionnée. Les cartes du livret d'accomplissements All-Star Ink peuvent comporter jusqu'à six signatures des meilleurs joueurs de la ligue. Les premiers collectionneurs réussissant à réunir des jeux supplémentaires spécifiques peuvent même gagner un maillot dédicacé par Seong-Hyun « Jjonak » Bang, joueur de soutien de l'Excelsior de New York et joueur le plus utile (MVP) de la saison inaugurale de l'Overwatch League, ou par Jun-Young « Profit » du London Spitfire et joueur le plus utile de la grande finale de 2018.

Pour fêter cette nouvelle version, Upper Deck offre un bonus spécial aux partisans qui créent un compte gratuit UpperDeckEpack.com avant le 9 juillet 2019. En se branchant simplement, tous les partisans inscrits recevront gratuitement une carte numérique Overwatch League par jour jusqu'au 8 juillet 2019. Ces cartes sont dédiées à un joueur de chacune des 20 équipes de l'Overwatch League. Les utilisateurs peuvent ainsi continuer à consulter des jeux ou échanger des cartes avec d'autres utilisateurs du système pour obtenir les 20 cartes promotionnelles exclusives du jeu.

Les partisans peuvent dès à présent acheter des cartes à collectionner Overwatch League au prix de 3,99 dollars américains hors taxes par jeu de 6 cartes, exclusivement sur www.UpperDeckEpack.com. Pour plus de renseignements sur les jeux de cartes à collectionner, y compris l'affiche téléchargeable de la liste de contrôle du jeu de base, veuillez consulter le site www.UpperDeck.com/OWL. Vous trouverez plus de renseignements sur la manière d'acheter, de consulter, de collecter et d'échanger des cartes Overwatch League avec des partisans du monde entier en visitant le site www.UpperDeckEpack.com.

À propos d'Upper Deck

The Upper Deck Company est une société internationale de sport et de divertissement reposant sur les piliers du travail artisanal de qualité, de l'authenticité et de l'innovation, dans le souci de créer des produits qui transforment des moments mémorables en objets de collection. Upper Deck se veut la patrie des plus grands athlètes du monde, dont Michael Jordan, Serena Williams, Wayne Gretzky, Tiger Woods, Connor McDavid, LeBron James et Ben Simmons.

À propos de Blizzard Entertainment, Inc.

Mieux connue pour ses superproductions à succès comme les franchises World of Warcraft®, Hearthstone®, Overwatch®, Warcraft®, StarCraft® et Diablo®, ainsi que la multifranchise Heroes of the Storm®, Blizzard Entertainment, Inc. (https://www.blizzard.com), une division d'Activision Blizzard (NASDAQ : ATVI), est un développeur et éditeur de logiciels de divertissement réputé pour avoir créé des jeux comptant parmi les plus acclamés par la critique. Le palmarès de Blizzard Entertainment comprend 22 jeux n° 1* et de nombreux prix Jeu de l'année. Sa prestation en ligne, Blizzard Battle.net®, l'un des principaux services de jeux en ligne au monde, compte des millions de joueurs actifs.

* D'après les chiffres des ventes et/ou téléchargements tirés des dossiers internes de la société et des rapports des principaux partenaires de distribution.

OVERWATCH et OVERWATCH LEAGUE sont des marques de commerce ou des marques déposées de Blizzard Entertainment, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les noms des équipes d'OVERWATCH LEAGUE sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jodi Wasserman, directrice du marketing, The Upper Deck Company, Jodi_Wasserman@upperdeck.com, http://www.upperdeck.com

