Les toilettes Viper® conformes aux normes de la Loi sur les Américains avec handicap de Gerber sont présentement disponibles en tant que solution « Toilette tout-en-un » pratique.

WOODRIDGE, Illinois, 20 août 2019 /CNW/ - Gerber®, un chef de file en produits de plomberie d'Amérique du Nord, étend sa gamme de produits « Toilette tout-en-un » Viper® pour inclure une option conforme aux normes de la Loi sur les Américains avec handicap. Le nouvel ensemble comprendra une cuvette allongée Rough-in ErgoHeight™ Viper de 12 po. (30,5 cm) et 1,28 gallon (4,84 litres) par chasse répondant aux exigences de hauteur et de longueur spécifiées dans les directives d'accessibilité de la Loi sur les Américains avec handicap (Americans with Disabilities Act, ADA).

« Nos toilettes Viper sont l'un des produits les plus fiables et les plus populaires de notre gamme », a déclaré Tony Favilla, vice-président en charge des ventes et du marketing chez Gerber Plumbing Fixtures LLC. « C'est un choix incontournable pour nos clients du secteur de la plomberie qui convient aux projets de toutes envergures. L'intégration des toilettes Viper conformes à l'ADA à un prêt-à-monter Toilette tout-en-un avait du sens. Elle rend l'ensemble du processus d'installation bien plus efficace pour le client - de l'estimation à l'achat et à l'installation. »

La gamme de toilettes Viper, considérée comme le choix du professionnel recherchant une performance « installer et oublier », est dotée d'un réservoir haut et étroit qui optimise la vitesse de la chasse et qui se remplit rapidement à l'aide de la soupape de remplissage Fluidmaster® 400A fiable chef de file du secteur. La cuvette certifiée WaterSense® comporte des jets puissants sur le rebord frontal et un siphon entièrement vitrifié et optimisé qui maintient la cuvette propre et sanitaire à chaque chasse. Le système de montage multipoints et les boulons de fixation du réservoir à la cuvette en laiton massif non-corrosifs exclusifs de Gerber facilitent l'installation et assurent une stabilité de longue durée.

Le prêt-à-monter Toilette tout-en-un complet inclut la cuvette Viper, le réservoir, le siège et un couvercle à fermeture lente, un joint d'étanchéité de cire et des écrous/boulons de fixation au sol. Le tuyau d'alimentation n'est pas inclus. Les prêts-à-monter sont disponibles dès août 2019.

