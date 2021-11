Les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale : des expertises à connaître et à reconnaître! - Semaine des technologues 2021

MONTRÉAL, le 7 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine des technologues qui a lieu du 7 au 13 novembre 2021, l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ) souhaite faire reconnaître auprès du grand public et du réseau de la santé l'expertise essentielle de ces professionnels. En effet, selon un sondage Omnibus, moins du tiers (30 %) des Québécois connait concrètement l'apport des technologues pourtant indispensable dans la chaîne de soins aux patients.

« Les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, qui doivent obligatoirement être membres de l'Ordre, représentent souvent la première étape d'un processus médical et jouent un rôle pivot auprès des autres experts impliqués dans l'administration de soins de santé, affirme Mélanie Ratelle, technologue en radio-oncologie et présidente de l'OTIMROEPMQ. Leurs expertises sont variées et répondent à de nombreux besoins des patients, et ce, dans différentes situations de la vie courante. Les technologues sont omniprésents, tant auprès des autres experts en santé qu'avec les patients, qu'ils accompagnent dans des moments parfois extrêmement difficiles, comme le diagnostic d'un cancer, ou plus heureux, comme l'échographie de grossesse. »

DES EXPERTISES AUSSI VARIÉES QUE MÉCONNUES

Pour Dre Louise-Isabelle Rivard, spécialiste en médecine familiale œuvrant depuis 20 ans en milieu hospitalier, « les technologues sont un maillon important du système de santé. Leur expertise est essentielle pour le diagnostic et le traitement des maladies dans le cadre de la médecine moderne, explique-t-elle. Ces travailleurs et travailleuses parfois moins connus collaborent tant avec le personnel médical qu'avec les patients. D'une part, leur approche professionnelle permet de garantir une qualité de données d'investigation aux intervenants de la santé. D'autre part, leur humanité offre un cadre rassurant aux malades soumis à des procédures d'examens souvent compliquées et anxiogènes. J'ai pu, au courant de la dernière année, admirer leur engagement à maintenir des soins de qualité malgré les difficultés inhérentes au contexte pandémique. »

Plusieurs examens bien connus sont réalisés par les technologues :

Les technologues en imagerie médicale , des domaines du radiodiagnostic, de la médecine nucléaire ou de l'échographie médicale, réalisent plusieurs examens, notamment les mammographies, le meilleur moyen pour dépister le cancer du sein. Ils effectuent également les examens complémentaires permettant de confirmer le diagnostic de la COVID-19.

, des domaines du radiodiagnostic, de la médecine nucléaire ou de l'échographie médicale, réalisent plusieurs examens, notamment les mammographies, le meilleur moyen pour dépister le cancer du sein. Ils effectuent également les examens complémentaires permettant de confirmer le diagnostic de la COVID-19. Les technologues en radio-oncologie réalisent entre autres les traitements de radiothérapie pour combattre le cancer.

réalisent entre autres les traitements de radiothérapie pour combattre le cancer. Les technologues en électrophysiologie médicale réalisent des examens comme les électroencéphalogrammes (EEG), qui permettent de mesurer l'activité électrique du cerveau.

Semaine des technologues 2021

Du 7 au 13 novembre, l'OTIMROEPMQ invite les Québécois à s'informer sur les expertises des technologues et à partager leurs témoignages, qui peuvent contribuer à mettre en lumière le travail accompli par ces professionnels. Voyez leur histoire ici. La campagne de promotion et de valorisation des expertises des technologues sera déployée notamment sur les médias sociaux et dans le réseau des partenaires de la santé, notamment grâce à une série de portraits et de témoignages de pairs et de médecins.

Rappelons que la Semaine des technologues coïncide avec l'anniversaire de la découverte des rayons X, une technologie largement utilisée par les technologues, et découverte le 8 novembre 1895. Elle coïncide également avec l'anniversaire de naissance de Marie Curie, née le 7 novembre 1867, qui a découvert la radioactivité naturelle.

À PROPOS DE L'ORDRE DES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE, EN RADIO-ONCOLOGIE ET EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE DU QUÉBEC

Fondé en 1941, l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ) compte plus de 6 500 membres et a pour mission première de protéger le public. À cette fin, il surveille activement l'exercice de la profession et s'assure de la compétence de ses membres, afin d'offrir au public des services de qualité. L'Ordre regroupe les professionnels de cinq domaines d'exercice, soit le radiodiagnostic, la médecine nucléaire, l'échographie médicale, la radio-oncologie et l'électrophysiologie médicale.

