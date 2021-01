Les technologies ont eu un impact positif sur la qualité de vie des aînés québécois durant la pandémie

QUÉBEC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Réalisée en contexte de pandémie, une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique (ATN) révèle que 95 % des Québécois de 65 ans et plus sont d'avis que les technologies contribuent à améliorer leur qualité de vie à la maison. Une très forte majorité d'entre eux (81 %) affirment également qu'elles aident à briser l'isolement en favorisant les interactions sociales. L'enquête intitulée Les aînés connectés au Québec indique aussi que 44 % des Québécois de 65 ans et plus utilisent Internet et les technologies pour prendre soin de leur santé, une augmentation de 13 points de pourcentage en un an.

Les technologies aident à briser l'isolement et à communiquer avec leurs proches

Le courriel (66 %) est l'outil de communication en ligne le plus utilisé par les aînés québécois pour échanger avec leur famille et leurs amis, soit une hausse de 10 points de pourcentage depuis 2019. « Notre enquête révèle également une tendance à la hausse des appels vidéo ou des visioconférences sur Internet, qui sont passés de 23 % à 36 %, ainsi que de la messagerie intégrée aux réseaux sociaux qui a connu une croissance de 31 % à 37 % », précise la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing de l'ATN, Claire Bourget.

Le numérique au service de la santé des aînés

Le quart (26 %) des aînés québécois ont utilisé Internet pour prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé, un résultat en hausse de 8 points de pourcentage par rapport à 2019. Ils sont également plus nombreux, de 10 % en 2019 à 21 % en 2020, à remplir une prescription ou à renouveler des médicaments d'ordonnance sur le site Web ou l'application mobile de leur pharmacie. Enfin, c'est près d'un aîné sur cinq (18 %) qui fait l'usage d'objets connectés ou d'outils numériques pour faire le suivi de sa santé, une croissance de 5 points de pourcentage en un an.

Les aînés passent plus de temps à naviguer sur Internet

En 2020, 74 % des aînés québécois naviguent sur Internet au moins une fois par jour, ce qui représente un bond de 12 points de pourcentage en un an. L'ordinateur (44 %) et la tablette électronique (24 %) demeurent les deux appareils les plus utilisés pour accéder à Internet.

Plus nombreux à consulter l'actualité en ligne et les réseaux sociaux

Parmi les activités réalisées par les aînés québécois sur Internet, la consultation de l'actualité en ligne demeure la plus populaire, passant de 46 % en 2019 à 54 % en 2020. Viennent ensuite le visionnement de contenu vidéo gratuit sur des sites comme YouTube (de 34 % en 2019 à 44 % en 2020) et la consultation, la publication ou le partage de contenu sur des réseaux sociaux (de 27 % en 2019 à 38 % en 2020). Au total, 70 % des adultes québécois de 65 ans et plus ont réalisé au moins une de ces activités en 2020, en hausse de 12 points de pourcentage par rapport à l'an dernier.

Les achats en ligne ont bondi

En moyenne, plus du tiers (39 %) des aînés de 65 ans et plus ont mentionné avoir réalisé au moins un achat en ligne au cours du mois de mars 2020. Il s'agit d'un bond de 12 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Chez les aînés dont le revenu familial annuel est de 100 000 $ et plus, c'est 70 % d'entre eux qui ont fait des achats en ligne. Les hommes (44 %) sont relativement plus nombreux à avoir réalisé des achats en ligne que les femmes (35 %).

À propos de NETendances 2020

L'enquête NETendances dresse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2020 est réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, d'Hydro-Québec, de l'Office des personnes handicapées du Québec, ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Université Laval, en partenariat avec le gouvernement du Québec, a créé l'Académie de la transformation numérique (ATN) pour répondre aux besoins criants des entreprises, des organismes publics, des ministères et des municipalités en matière de transformation numérique. Elle permet ainsi à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leurs employés dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre la mesure, la recherche et la formation, tout en positionnant l'humain au cœur de sa démarche, l'ATN est un partenaire incontournable et exerce ainsi un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et plus globalement, de la société.

