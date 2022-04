Les membres du syndicat de la Section locale 362 des Teamsters relancent les efforts de syndicalisation des employés.

NISKU, AB, le 5 avril 2022 /CNW/ - La Section locale 362 du syndicat des Teamsters, qui représente environ 7 000 travailleurs dans 75 entreprises de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, a relancé ses efforts pour obtenir la signature des employés du centre de traitement d'Amazon de Nisku, en Alberta.

À compter d'aujourd'hui, les membres de Teamsters mènent activement une campagne sur le site de Nisku, car le syndicat cherche à obtenir des cartes d'adhésion signées des travailleurs d'Amazon pour atteindre le seuil de 40 % requis pour voter.

Chance Hrycun, vice-président et agent d'affaires de la Section locale 362 du syndicat des Teamsters, déclare : « Nous voulons que les travailleurs d'Amazon sachent qu'ils ne sont pas seuls, et que nous, les Teamsters, pouvons faire une différence profonde dans leur milieu de travail, leur rémunération, leurs droits à l'emploi et leur sécurité. »

Si les Teamsters atteignent le seuil requis, une demande sera présentée, suivie d'un vote auprès de la Commission des relations du travail. Selon M. Hrycun, « les travailleurs de Nisku exigent des changements, non seulement pour leur milieu de travail, mais aussi pour les milliers de travailleurs à l'échelle de l'Amérique du Nord qui ont l'impression de ne pas pouvoir se faire entendre. Nous leur sommes solidaires. »

Le syndicat des Teamsters est au Canada depuis plus de 118 ans, et les services d'entreposage et de livraison font partie de ses principales industries depuis tout aussi longtemps.

À propos de la Section locale 362 du syndicat des Teamsters de l'Alberta :

La Section locale 362 du syndicat des Teamsters est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters. Nous comptons plus de 100 conventions collectives qui assurent la sécurité et la tranquillité d'esprit des travailleurs dans un vaste éventail d'industries, y compris celles de l'entreposage et de la logistique. Être membre de la Section locale 362 signifie que votre famille et vous avez la capacité de bâtir un avenir et faites partie d'une équipe d'environ 7 000 membres répartis dans la province de l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. Nous sommes fiers d'être un élément clé des collectivités où nos membres vivent, travaillent et s'organisent. Visitez Teamsters362.com pour en savoir plus.

