Le rapport Colliers du premier trimestre de 2026 montre que le taux d'inoccupation des immeubles de bureaux a diminué de 100 points de base par rapport à l'année précédente.

TORONTO, le 10 avril 2026 /CNW/ - Les marchés immobiliers commerciaux du Canada entrent clairement dans une phase de rajustement et de croissance soutenue au début de 2026, les paramètres économiques fondamentaux des immeubles de bureaux et immeubles industriels s'améliorant partout au pays.

Selon l'aperçu du T1 2026 au niveau national de Colliers, le discours est passé de l'incertitude de l'époque de la pandémie à une « nouvelle base de référence ». Le marché se dirige vers une croissance soutenue dans le secteur des immeubles de bureaux, une stabilisation dans le secteur des immeubles industriels et un rendement constant et varié dans le commerce de détail.

Marché des immeubles de bureaux : de la « ruée vers les titres de qualité » à la « lutte pour la qualité »

Le taux d'inoccupation des bureaux à l'échelle nationale a connu un fléchissement important, avec une baisse de 100 points de base par rapport à l'année précédente pour s'établir à 13,6 %, ce qui représente l'une des améliorations les plus importantes depuis le début de la COVID. Il s'agit d'un moment décisif, où le marché absorbe les stocks existants au cœur d'un arrêt presque total de la construction de nouveaux bureaux.

L'activité de location continue de se renforcer dans les immeubles de catégorie A du centre-ville, ce qui souligne la préférence des locataires pour des locaux de grande qualité et bien situés. Les exigences de retour au bureau ont une incidence mesurable à l'échelle nationale, contribuant à stimuler l'absorption et à stabiliser la demande. Avec moins de 2,0 millions de pieds carrés de locaux à bureaux en construction à l'échelle nationale, on s'attend à ce que l'offre limitée de nouveaux locaux soutienne un resserrement supplémentaire, alors que les activités de location sont axées sur les stocks existants.

En même temps, la concurrence pour les bureaux haut de gamme s'intensifie à mesure que le marché passe de la « ruée vers les titres de qualité » à la « lutte pour la qualité ». Les principaux locataires optent de plus en plus pour un renouvellement rapide afin d'obtenir des locaux de premier plan, tandis que les incitatifs et les offres clés en main sont de plus en plus limités dans les immeubles de premier plan. Notamment, le marché des bureaux d'Edmonton a franchi une étape importante avec le déménagement d'ATCO, un locataire important, à l'ancienne tour Canadian Western Bank, au 10035, 105 St., ce qui représente la plus importante transaction dans le secteur des immeubles à bureaux de la ville en dix ans. Cette dynamique creuse l'écart de rendement entre les actifs de grande qualité et les stocks plus anciens et moins concurrentiels dans les principaux marchés du Canada.

« Le déclin du taux d'inoccupation que nous observons n'est pas une anomalie statistique, mais le résultat d'un redressement structurel », déclare Adam Jacobs, directeur de la recherche I Canada. « Avec les conversions qui éliminent des quantités records de stocks désuets et un arrêt presque total des nouvelles constructions, la fenêtre pour obtenir des locaux de premier plan se ferme, et nous nous attendons à ce que cette rareté stimule une concurrence importante tout au long de 2026. »

Marché des immeubles industriels à un point d'inflexion

Le marché des immeubles industriels du Canada a atteint un point d'inflexion important, enregistrant sa première baisse du taux d'inoccupation à l'échelle nationale depuis 2022. L'absorption a totalisé 3,6 millions de pieds carrés au premier trimestre, dépassant 3,0 millions de pieds carrés de nouvelle offre, cinq des six principaux marchés enregistrant des baisses d'inoccupation d'un trimestre à l'autre. Ce changement de cap annonce un retour à l'équilibre après plusieurs années de conditions très tendues et de développement spéculatif accru.

Les mises en chantier sont demeurées résilientes au premier trimestre de 2026, avec 5,6 millions de pieds carrés de nouveaux projets de construction. Cette activité était fortement concentrée dans les principales plaques tournantes du Canada, Toronto, Vancouver et Calgary ayant collectivement été à l'origine de 76 % de toutes les nouvelles entreprises.

« Nous observons un changement important dans la confiance des promoteurs; la domination récente des projets de conception-construction a tourné vers la construction spéculative, a poursuivi M. Jacobs. Avec un pipeline national total de 24,5 millions de pieds carrés, le marché continue de maintenir un niveau sain et constant de développement actif. »

Pour en savoir plus sur les tendances qui façonnent les marchés immobiliers commerciaux du Canada, consultez l'aperçu complet du T1 2026 au niveau national de Colliers à collierscanada.com/research.

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