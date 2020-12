Les systèmes informatiques de Promutuel Assurance hors d'usage

QUÉBEC, le 12 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis ce matin, Promutuel Assurance est visée par une cyberattaque qui rend ses systèmes informatiques hors d'usage. Aussitôt que l'incident a été porté à son attention, l'assureur a agi sans délai en mandatant une équipe d'experts qui mène présentement une enquête approfondie destinée à faire toute la lumière sur la situation, sécuriser l'environnement informatique et rétablir la situation dans les meilleurs délais. Les autorités réglementaires ont aussi été avisées.

À ce stade-ci de l'enquête, il est trop tôt pour s'avancer quant à la nature ou l'étendue des données visées par l'incident. Malgré la robustesse des systèmes technologiques et des mécanismes de sécurité de Promutuel Assurance, il semble que l'organisation n'échappe pas à cette vague de cyberattaques qui frappe l'industrie des assurances.

Promutuel Assurance traite cette situation avec tout le sérieux et la rigueur nécessaires et prendra tous les moyens requis pour favorise un retour à la normale. Elle s'engage aussi à informer ses membres assurés de l'évolution de la situation et les remercie de leur patience et de leur collaboration.

Pour les membres assurés qui ont des demandes prioritaires, une ligne téléphonique temporaire sera mise en place incessamment.

Promutuel Assurance communiquera de l'information additionnelle en fonction des prochains développements.

