Hatch, un chef de file international en génie de l'environnement et de la transformation numérique, participe au financement des Systèmes Flyscan alors que l'entreprise entre dans la phase de commercialisation en Amérique du Nord.

QUÉBEC, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Les Systèmes Flyscan ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un financement par capital de risque de 3,5 millions de dollars américains avec l'investisseur stratégique Hatch, en collaboration avec BDC Capital division des Technologies Propres et Enbridge (TSX: ENB) (NYSE: ENB). Ce financement permettra à Flyscan d'appuyer la commercialisation et l'expansion de ses activités, alors que l'entreprise a conclu des ententes commerciales avec de nombreuses entreprises énergétiques en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis qu'un partenaire de calibre mondial possédant une expertise aussi approfondie que Hatch se joigne à notre groupe d'investisseurs. Son envergure et sa présence à l'échelle internationale dans de nombreux secteurs essentiels liés à l'énergie et à l'environnement nous aideront à conquérir de nouveaux marchés, à accéder à de nouvelles capacités ainsi qu'à vraiment accroître notre potentiel mondial », a déclaré Éric Bergeron, fondateur et chef de la direction de Flyscan.

« Nous voyons des utilisations additionnelles des technologies de Flyscan dans d'autres actifs pétroliers et gaziers et au-delà. Notre riche expertise dans de multiples industries et secteurs ayant des besoins de surveillance semblables ou plus complexes nous donne des perspectives et des idées créatives qui pourraient mener à des applications futures », a expliqué Sanjiv Save, directeur général de Hatch, Pétrole et gaz. « Nous avons été impressionnés par la plateforme de télédétection et de détection visuelle de Flyscan et nous croyons que nous pourrions travailler ensemble afin d'améliorer leur technologie grâce à nos décennies d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière », a ajouté Robert Francki, directeur général mondial de Hatch, Énergie.

« Enbridge appuie pleinement Flyscan alors que nous misons sur le partenariat de collaboration que nous avons établi au cours des deux dernières années », a déclaré Bhushan Ivaturi, Chef de la direction technologie et informatique d'Enbridge, qui dirige également les initiatives de technologie et d'innovation de pointe de l'entreprise.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir Flyscan diriger la transformation visant à réduire les menaces sur les servitudes des pipelines et, en fin de compte, à améliorer l'intégrité des systèmes. Cela reflète la valeur fondamentale d'Enbridge qui consiste à améliorer continuellement la sécurité et le rendement environnemental de nos opérations en mettant à profit le pouvoir des personnes, des données, de la technologie et de l'innovation. »

« Flyscan rend les corridors énergétiques et d'autres infrastructures essentielles plus sécuritaires grâce à sa plateforme exclusive de télédétection et d'inspection visuelle. Nous sommes fiers de continuer à appuyer cette entreprise innovante tout au long de sa phase de commercialisation et d'expansion », a ajouté Pascal Lanctot, directeur, division des Technologies Propres de BDC Capital.

Les Systèmes Flyscan Inc. sont une entreprise dérivée de l'Institut national d'optique du Canada, fondé en 2015. Sa mission est d'aider les entreprises du secteur de l'énergie et tous les exploitants de longues infrastructures linéaires essentielles à mieux protéger leurs actifs, le public et l'environnement avec un rendement financier positif.

À propos de Hatch

Hatch est une entreprise mondiale d'ingénierie, de gestion de projet et de services professionnels. Quel que soit le projet envisagé par nos clients, nos équipes professionnelles peuvent en assurer la conception et la construction. Forts de plus de 60 ans d'expérience technique et commerciale dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des mines nous connaissons bien vos activités et comprenons que les défis que vous devez relever évoluent rapidement. Nous réagissons promptement en concevant des solutions plus ingénieuses, efficaces et novatrices. Nous mettons à profit l'expérience de nos 9 000 employés, qui travaillent dans plus de 150 pays, afin de défier le statu quo et de créer des changements positifs pour nos clients, notre personnel et les communautés dans lesquelles nous œuvrons.

Apprenez-en plus sur www.hatch.com.

À propos d'Enbridge Inc.

Enbridge Inc. est l'une des plus importantes sociétés d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. Nous livrons en toute sécurité et avec fiabilité l'énergie qui alimente la qualité de vie des gens. Nos principales entreprises englobent le secteur Oléoducs, qui transporte près de 25 % du pétrole brut produit en Amérique du Nord, le secteur Transport de gaz et services intermédiaires, qui achemine environ 20 % du gaz naturel consommé aux États-Unis ainsi que le secteur Distribution et entreposage de gaz, qui dessert près de 3,8 millions de clients du marché de détail en Ontario et au Québec, et le secteur Production d'énergie renouvelable, qui produit environ 1 750 MW (capacité nette) d'énergie renouvelable en Amérique du Nord et en Europe. Les actions ordinaires de la société sont inscrites à la cote des bourses de Toronto et de New York sous le symbole ENB. Pour un complément d'information : www.enbridge.com.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la banque des entrepreneur.es canadien.nes. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d'amorçage que pour celles à la recherche d'investissement de croissance. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

SOURCE Flyscan Systems Inc.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Les Systèmes Flyscan Inc., Éric Bergeron, Courriel : [email protected]