Le système d'alerte en cas de fièvre IR236 IR de Guide Sensmart est un système d'imagerie thermique infrarouge qui permet une vérification de la température rapide, intelligente et précise dans les endroits publics achalandés, ce qui contribue à détecter les personnes présentant des symptômes de fièvre et à contenir ou limiter la propagation du virus.

Le système IR236 IR de Guide Sensmart combine des technologies de pointe, telles que la thermographie, un algorithme permettant de mesurer la température du corps humain et un système de suivi intelligent du visage au moyen de l'IA, pour veiller à ce que l'équipement soit précis et facile à utiliser. Doté d'une capacité de suivi multicibles, le modèle IR236 permet la prise rapide de la température d'un maximum de 500 personnes en une minute à une distance pouvant aller jusqu'à 8 m, ce qui réduit le recours aux détecteurs de température nécessitant un contact étroit et atténue les risques d'infection. Ce modèle fait appel à un détecteur de métal haute résolution de 400 x 300 qui, lorsqu'il détecte une personne dont la température est élevée, déclenche automatiquement une alarme, assure un suivi de la cible et prend une photo instantanée de celle-ci.

À ce jour, la Société a expédié plus de 100 000 unités de son système d'alerte en cas de fièvre IR236 IR dans les aéroports, gares ferroviaires, écoles, entreprises et sites culturels du monde entier. En plus du IR236, la Société a mis au point une gamme de 10 produits et solutions d'imagerie thermique différents pour contribuer à la lutte contre la COVID-19, y compris des lecteurs optiques thermiques portatifs, lecteurs optiques permettant de détecter la fièvre pour téléphones intelligents, modules d'imagerie thermique avec SDK, et bien plus.

À propos de Guide Sensmart

Guide Sensmart est une société affiliée de Guide Infrared, le principal fournisseur mondial de systèmes d'imagerie thermique infrarouge. Tirant profit de ses 20 années d'expérience au sein de l'industrie de la technologie infrarouge et de sa capacité de production de masse, Guide Sensmart conçoit des caméras et solutions d'imagerie thermique infrarouge à coûts abordables. Dans le but de rendre la technologie infrarouge plus conviviale et plus accessible au public, Guide Sensmart met l'accent sur la fabrication de produits d'usage courant conçus destinés à assurer l'inspection de centrales électriques; l'entretien d'installations; l'automatisation industrielle; le dépistage de la fièvre; la surveillance à des fins de sécurité; l'application de la loi; les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que la vision nocturne extérieure.

