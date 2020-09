CALGARY, Canada, 3 septembre 2020 /CNW/ - Guide Sensmart (« la Société »), l'un des plus importants fabricants au monde de systèmes d'imagerie thermique infrarouge, a fourni ses solutions de dépistage systématique de la fièvre à des établissements d'enseignement du Canada dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, alors que les élèves et les étudiants reprennent le chemin des classes.

Le système d'alerte en cas de fièvre IR236 de Guide Sensmart, qui peut rapidement télédétecter la température des êtres humains, a été mis en application par la Webber Academy, une célèbre école privée de Calgary, au Canada, pour faciliter la prise de température des étudiants, une mesure adoptée par l'établissement scolaire.

Les thermomètres traditionnels ne répondent plus aux besoins d'un grand nombre de ces établissements, qui souhaitent vérifier la température d'une multitude de personnes de façon simultanée. Le système d'imagerie thermique infrarouge sans contact de Guide a été très utilisé à cette fin, car il peut analyser en même temps un vaste bassin de gens.

Le modèle IR236 peut détecter à distance la température de plus de 500 personnes à la minute. Muni d'un détecteur de métal haute résolution de 400 sur 300, il émet une alarme et prend une photo lorsqu'il détecte une personne ayant une température élevée. Les systèmes d'alerte en cas de fièvre de Guide ont été installés dans de multiples espaces publics, comme des aéroports, des gares ferroviaires, des établissements d'enseignement, de grandes entreprises, des hôtels et des centres commerciaux.

Pour satisfaire à la demande mondiale envers les systèmes d'imagerie thermique infrarouge et servir un nombre plus important de commerces et d'établissements scolaires, la Société prend des mesures pour accélérer la production de ses systèmes et modules de dépistage pour 10 séries différentes. Les produits thermiques de Guide sont entièrement fabriqués dans le parc industriel de la Société, qui couvre l'ensemble de la chaîne industrielle, allant des détecteurs infrarouges jusqu'aux systèmes d'imagerie thermique infrarouge, lesquels sont vendus dans plus de 70 pays et régions. Au plus fort de la pandémie de COVID-19, la Société a expédié plus de 100 000 unités partout sur la planète afin d'aider les utilisateurs de ses produits à lutter contre le coronavirus.

Guide Sensmart est la filiale de Guide Infrared, le plus important fournisseur mondial de systèmes d'imagerie thermique infrarouge. Tirant parti des 20 années d'expérience de la société dans l'industrie de l'infrarouge et de sa capacité de production en série, Guide Sensmart met au point des solutions et des caméras d'imagerie thermique infrarouge abordables. Voulant rendre la technologie infrarouge plus conviviale et plus accessible au public, Guide Sensmart se consacre à fabriquer des produits d'usage courant conçus pour assurer l'inspection de centrales électriques; l'entretien d'installations; l'automatisation industrielle; le dépistage de la fièvre; la surveillance à des fins de sécurité; l'application de la loi; les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que la vision nocturne extérieure. Visitez le www.guideir.com.

SOURCE Guide Sensmart

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lillian Lee (Madame), service du marketing, +86-27-8129 8784, [email protected], http://www.guideir.com

Liens connexes

http://www.guideir.com