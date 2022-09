JASPER, AB, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Les Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) ont lancé aujourd'hui « Au cœur des métiers », un programme financé par le gouvernement fédéral qui aidera les apprentis à s'initier aux métiers spécialisés. Dans les deux prochaines années, Au cœur des métiers permettra d'offrir des encouragements financiers et du soutien à la formation aux petites et moyennes entreprises syndiquées qui embauchent, forment et gardent à leur emploi des apprentis, une façon de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre au pays.

« Les SMCC sont reconnus à l'échelle internationale pour donner la meilleure formation en sécurité à la main-d'œuvre spécialisée. Grâce à un vaste réseau de centres de formation et d'employeurs, et grâce aussi à des programmes d'apprentissage de classe mondiale, nous pouvons garantir aux apprentis qu'ils accéderont à des offres d'emploi, à de la formation et à du soutien, non seulement pour démarrer leurs stages, mais pour les réussir », commente Sean Strickland, directeur général des SMCC. « Par l'intermédiaire du programme Au cœur des métiers, soutenu par le gouvernement fédéral, nous donnerons à plus de Canadiens membres de groupes en quête d'équité l'occasion d'entamer un stage d'apprentissage, et nous accorderons de l'aide aux entreprises syndiquées pour qu'elles accroissent la main-d'œuvre qualifiée du pays. »

Les employeurs syndiqués peuvent recevoir une subvention de 5 000 $ pour embaucher un stagiaire de première année. Ce montant est doublé si le stagiaire en question provient d'un groupe en quête d'équité.

Les SMCC collaborent avec SkillPlan et avec la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) afin de créer des programmes de formation adaptés pour aider les employeurs et les apprentis dans le processus d'embauche, d'intégration et de maintien en emploi. Nous souhaitons ainsi créer 4 000 postes dans les métiers spécialisés, en particulier pour les candidats qui viennent de groupes en quête d'équité. Dans cette optique, les SMCC ont ouvert un portail en ligne afin de simplifier la démarche d'offre de services pour les employeurs syndiqués et les apprentis de première année. Le programme sera en vigueur de septembre 2022 à mars 2024, et les SMCC travailleront avec les conseils locaux et provinciaux des métiers de la construction et leurs affiliés partout au pays.

« Building Trades of Alberta est déterminé à augmenter la diversité dans les métiers spécialisés et à rendre les milieux de travail inclusifs. Cela implique d'attirer et de retenir plus de représentants de groupes comme les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les jeunes et les apprentis dans nos syndicats par diverses campagnes de sensibilisation. Non seulement on recrutera ainsi de nouveaux talents pour la prochaine génération de professionnels des métiers spécialisés, mais on combattra aussi la pénurie de main-d'œuvre qui guette notre industrie », affirme Terry Parker, directeur général de Building Trades of Alberta. « Le programme Au cœur des métiers, rendu possible par la généreuse aide du fédéral, va permettre à ces groupes et à d'autres d'accroître leurs compétences, et il leur ouvrira de brillantes carrières dans les métiers spécialisés syndiqués, ceux-là mêmes qui offrent des avantages sociaux liés à la pension, à la santé et au bien-être, ainsi que des salaires qui permettent de soutenir la famille et la communauté. »

Pour de plus amples renseignements, consultez le site buildingtrades.ca/inthetrades.

Pour en savoir plus : www.bta.ca; www.btapathforward.ca; www.supportingworkingparents.ca

