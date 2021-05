Les syndicats de l'enseignement de l'Ontario répondent à la demande de commentaires du premier ministre sur la réouverture des écoles

TORONTO, le 28 mai 2021 /CNW/ - Hier, le premier ministre Ford a écrit à des intervenantes et des intervenants en santé et en éducation pour leur demander de la rétroaction sur une réouverture possible des écoles. Aujourd'hui, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), l'Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA) et la Fédération des enseignantes/enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO) ont acheminé la réponse suivante au premier ministre :

« Depuis le début de la pandémie, les enseignantes et les enseignants et les travailleuses et les travailleurs de l'éducation de l'Ontario ont appuyé la réouverture sécuritaire et régionale des écoles et ont demandé à votre gouvernement, à plusieurs reprises, d'établir un dialogue sérieux avec les experts en santé publique et en éducation pour parler des moyens d'assurer la sécurité des écoles et de les garder ouvertes à l'enseignement en présentiel. Les travailleuses et les travailleurs de l'éducation savent que l'apprentissage en personne donne l'attention individualisée et les appuis sociaux, émotionnels et scolaires, de façon holistique, qui sont nécessaires pour optimiser la réussite et le bien-être des élèves.

Le gouvernement a finalement reconnu le rôle des écoles dans la transmission de la COVID-19 et sollicité les intervenantes et les intervenants en éducation. Cependant, un dialogue sérieux requiert plus que 32 heures d'avis pour répondre à des questions mieux adressées à des experts médicaux et en santé publique.

Les enseignantes et les enseignants et les travailleuses et les travailleurs de l'éducation de l'Ontario ont, à plusieurs reprises, demandé au gouvernement de travailler en collaboration avec eux à mettre en œuvre les mesures de santé et de sécurité recommandées par les experts en éducation et en santé publique, y compris la réduction des tailles de classes pour veiller à ce que la distanciation physique soit maintenue, l'amélioration de la ventilation et de la filtration de l'air dans les écoles et la mise en place de protocoles robustes de suivis et de tests pour prévenir les éclosions potentielles avant même qu'elles ne se déclarent. La communauté scolaire a aussi pressé le gouvernement d'accorder la priorité de vaccination aux enseignantes et aux enseignants et aux travailleuses et travailleurs de l'éducation.

Ces mesures sont nécessaires pour assurer que les écoles et milieux de travail soient sécuritaires pour les élèves et le personnel et permettent un retour durable à l'apprentissage en personne. Cependant, la situation n'est pas la même partout en province et le gouvernement devrait se conformer aux conseils des responsables locaux de la santé publique quant à ce qui convient le mieux à leurs collectivités.

Les travailleuses et les travailleurs de l'éducation vous recommandent avec insistance, une fois de plus, de créer un comité consultatif regroupant toutes les intervenantes et tous les intervenants en éducation pour traiter des besoins en santé et sécurité des écoles et des défis liés à l'apprentissage des élèves en raison de la pandémie. »

Anne Vinet-Roy, présidente, AEFO

Sam Hammond, président, FEEO

Liz Stuart, présidente, OECTA

Harvey Bischof, président, OSSTF/FEESO

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Renseignements: Pour en savoir plus, prière de communiquer avec une des personnes responsables des relations avec les médias : AEFO--Marilyne Guèvremont au 613-850-6410 ou par courriel à [email protected]; FEEO--Carla Pereira au 416-576-9074 ou par courriel à [email protected]; OECTA--Michelle Despault au 416-925-2493, poste 509 ou par courriel à [email protected]; OSSTF/FEESO--Jennifer Seif au 416-751-8300, poste 221 ou par courriel à [email protected]

