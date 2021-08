Les syndicats de l'enseignement de l'Ontario appuient la vaccination obligatoire dans les écoles

« Les syndicats de l'enseignement de l'Ontario qui représentent les enseignantes et les enseignants, le personnel de soutien en éducation et d'autres membres du personnel des écoles appuient la vaccination obligatoire dans les écoles. Pour offrir le plus de protection possible aux élèves et aux collectivités de l'Ontario, nous croyons que toutes les personnes dans une école, qu'elles y travaillent ou qu'elles y étudient, devraient être vaccinées si elles sont admissibles au vaccin et en mesure de le recevoir en toute sécurité.

Tous les programmes de vaccination obligatoire doivent inclure des dispositions qui feront en sorte que celles et ceux qui ne peuvent être vaccinés pour des raisons médicales ou religieuses profiteront de tous les accommodements en matière d'emploi requis et ne seront pas désavantagés d'aucune façon. Les personnes exemptées en raison d'une déclaration de conscience, ou qui ne sont pas vaccinées, doivent prendre des dispositions supplémentaires pour assurer leur propre sécurité et celle des personnes qui les entourent, notamment en se soumettant à des tests périodiques, en utilisant de l'ÉPI supplémentaire, en s'assurant que les exigences de distanciation sont respectées et en se conformant aux protocoles de sécurité renforcés.

L'annonce d'aujourd'hui, sur la politique de divulgation du statut vaccinal, est bien en deçà de ce qui est nécessaire. Trop peu de détails ont été communiqués aux écoles, à quelques semaines à peine de la rentrée. Le gouvernement doit travailler avec les experts de la santé et de la santé publique de la province pour donner des directives claires et cohérentes aux conseils scolaires et au public. Un programme de vaccination obligatoire, assorti de directives provinciales appropriées, contribuerait à éviter la propagation de la COVID-19 dans les collectivités scolaires et protégerait les élèves, particulièrement ceux n'ayant pas encore 12 ans, de même que ceux qui ne peuvent être vaccinés ou qui n'ont pas accès au vaccin. La quatrième vague de la pandémie continue à s'aggraver et le gouvernement Ford ne peut continuer à fuir ses responsabilités en se déchargeant sur les conseils scolaires, à la dernière minute, de la planification relative à la COVID-19.

La vaccination est d'une grande importance pour un retour sécuritaire et durable à l'apprentissage en personne, mais elle doit être accompagnée des autres mesures exigées par les experts des domaines de l'éducation et de la santé publique, y compris une amélioration de la ventilation, des systèmes de suivi des contacts et de tests robustes, de plus petites classes, le port du masque pour tout le personnel et les élèves et la mise en place, par le gouvernement, d'un comité consultatif composé d'experts en éducation et en santé publique.

Le gouvernement doit aussi investir ce qu'il faut pour mieux éduquer la population sur les vaccins et la sensibiliser à leur importance, en plus de rendre la vaccination plus accessible. Une telle stratégie doit reconnaître que la pandémie a frappé, de façon disproportionnée, les membres de collectivités en quête d'équité et de souveraineté.

Nous continuerons à défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs de l'éducation et des élèves qu'ils servent pour assurer une rentrée sécuritaire et durable cet automne, pour que les élèves puissent bénéficier des avantages de l'apprentissage en personne sans les perturbations répétées de la précédente année scolaire. »

Barb Dobrowolski, présidente, OECTA

Sam Hammond, président, FEEO

Karen Littlewood, présidente, OSSTF/FEESO

Anne Vinet-Roy, présidente, AEFO

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Pour en savoir plus, prière de communiquer avec l'une des personnes responsables des relations avec les médias suivantes : AEFO-- Marilyne Guèvremont au 613-850-6410 ou à [email protected] ; FEEO--Carla Pereira au 416-576-9074 ou à [email protected] ; OECTA--Michelle Despault au 416-925-2493, poste 509 ou à [email protected] ; OSSTF/FEESO--Jennifer Seif au 416-751-8300, poste 221 ou à [email protected]

