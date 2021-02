Les spas dénoncent la confusion totale entourant leur fermeture

QUÉBEC, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les avis écrits de la Santé publique publiés aujourd'hui renforcent le sentiment d'incompréhension la plus totale de l'Association québécoise des spas et de ses membres. En date du 28 octobre dernier, la Santé publique recommandait d'ouvrir les gyms et les spas en zone rouge, avec les protocoles en place pour maintenir le risque faible. Malgré cela, la réouverture des installations spas n'est toujours pas permise et ce, même en zone orange!

« Nous dénonçons la confusion totale qui règne autour de la fermeture de nos établissements. Les spas, faut-il le rappeler, ont accueilli des centaines de milliers de personnes cet été et nous n'avons recensé AUCUNE éclosion avant la fermeture brutale de l'automne. La Santé publique recommandait une réouverture en zone rouge dès la fin octobre! Nos installations sont sécuritaires et notre plan sanitaire a été approuvé, » a déclaré la présidente de l'Association québécoise des spas, Véronique Lemieux.

Les spas réclament une réouverture rapide alors que les fermetures, qui vont à l'encontre des recommandations émises par la Santé publique en octobre dernier, occasionnent des pertes de plusieurs millions de dollars à cette industrie qui emploie quelque 5 000 travailleurs.

« Comment peut-on expliquer qu'on permette les bains libres dans des piscines intérieures ou les rassemblements extérieurs de 8 personnes en zone rouge mais qu'on maintienne la fermeture de notre industrie? Surtout quand on sait que nos bassins à nous sont à l'extérieur. Où est la logique? » a ajouté Mme Lemieux.

À propos de l'Association québécoise des spas

Créée en 2012, l'Association québécoise des spas (AQS) veille à mobiliser et soutenir l'industrie des établissements spas au Québec. Elle représente et défend les intérêts de ses 57 membres répartis dans 15 régions touristiques et agit à titre de porte-parole du secteur. L'AQS est reconnue par le ministère du Tourisme du Québec comme étant une association touristique sectorielle (ATS), représentant le secteur des établissements spas au Québec.

