En s'intégrant aux solutions AribaMD de SAPMD, VendorVerifier d'ISMS Applications offre aux clients une chaîne d'approvisionnement sécurisée et rentable

CHICAGO et WASHINGTON, 28 juillet 2020 /CNW/ - ISMS Applications a annoncé aujourd'hui que quatre versions de sa solution VendorVerifier peuvent maintenant être achetées en ligne sur le SAPMD App Center, le marché numérique pour les offres des partenaires de SAP. Les versions de VendorVerifier disponibles sont celles compatibles avec SAP Ariba Sourcing, SAP Ariba Contracts, SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance et SAP Ariba Supplier Risk. La solution VendorVerifier s'intègre aux solutions AribaMD de SAPMD et aide les clients à diminuer les coûts et les risques et à protéger leur propriété intellectuelle en élargissant la communauté de fournisseurs respectant les politiques relatives au travail à domicile et d'autres politiques en matière de cybersécurité.

« Notre partenariat avec SAP marque une étape importante pour notre produit VendorVerifier », a déclaré S. Carr Davis, cofondateur d'ISMS Applications. « Désormais, toutes les organisations qui utilisent les solutions Ariba de SAP pour l'approvisionnement, les contrats, le cycle de vie et le rendement des fournisseurs ainsi que les fonctions de gestion des risques liés aux fournisseurs auront la possibilité d'accéder à VendorVerifier pour aider leurs importantes communautés de fournisseurs à élaborer des politiques conformes qui contribuent à atténuer les risques associés à la chaîne d'approvisionnement, pour réduire le fardeau se rattachant aux fournisseurs et pour augmenter le nombre de fournisseurs qualifiés. »

Les organisations d'acheteurs et leurs fournisseurs font face à d'importantes difficultés en matière d'approvisionnement et de gestion des risques. Les fournisseurs souffrent d'une certaine lassitude quant aux évaluations et, souvent, n'ont pas les connaissances ou les ressources nécessaires pour répondre aux exigences des acheteurs dans des domaines tels que la cybersécurité. Ainsi, les acheteurs constatent que leur bassin de fournisseurs diminue, ce qui compromet les échéanciers et augmente le coût des biens et des services.

VendorVerifier répond directement à ces préoccupations. Le produit s'appuie sur la technologie d'apprentissage automatique pour :

élaborer de toutes nouvelles politiques de travail à domicile et d'autres politiques de cybersécurité, en se basant sur les exigences et les pratiques exemplaires du Cybersecurity Framework de la National Institute of Standards and Technology (CSF de la NIST; cadre de cybersécurité de l'Institut national des normes et des technologies), sur les directives des acheteurs et sur d'autres normes et règlements;

analyser les politiques existantes en fonction du CSF de la NIST et des exigences particulières des acheteurs afin de déterminer leurs lacunes, leurs faiblesses et les éléments clés manquants;

recommander la mise à jour de politiques existantes pour remédier aux lacunes et ajouter les éléments manquants afin de contribuer à l'atteinte et au maintien de la conformité, et ce, en stimulant la collaboration entre les acheteurs et les fournisseurs, en améliorant la cybersanté et la santé de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble, en veillant à la conformité des fournisseurs plutôt qu'en les évaluant et en offrant aux acheteurs un environnement d'appel d'offres plus compétitif.

Les entreprises qui utilisent les solutions Ariba de SAP pour l'approvisionnement, les contrats, le cycle de vie et le rendement des fournisseurs de même que la gestion des risques liés aux fournisseurs peuvent acheter VendorVerifier et voir à ce que leurs communautés de fournisseurs dans leur ensemble puissent aussi bénéficier des avantages remarquables de ces solutions. Le produit étant une application SaaS (Software-as-a-Service) basée sur le nuage, l'accès des fournisseurs est simple et direct, ce qui permet aux acheteurs et aux fournisseurs mêmes d'obtenir rapidement des résultats.

Sur le SAP App Center, les entreprises peuvent découvrir environ 1 600 solutions partenaires innovantes qui s'intègrent aux solutions de SAP et les enrichissent. Les clients peuvent y trouver les applications partenaires validées par SAP dont ils ont besoin pour faire croître leurs activités commerciales. De plus, pour chaque achat effectué sur le SAP App Center, SAP plante un arbre. Pour découvrir, essayer et acheter les solutions partenaires de façon numérique, rendez-vous sur le site www.sapappcenter.com.

ISMS Applications est partenaire du programme PartnerEdgeMD de SAP. À ce titre, l'entreprise est habilitée à mettre au point, à commercialiser et à vendre des applications logicielles sur les plateformes technologiques de pointe de SAP. Le programme PartnerEdge de SAP fournit les outils, les avantages et le soutien nécessaires pour faciliter la création d'applications de rupture de haute qualité qui sont axées sur des besoins commerciaux précis, et ce, de manière rapide et rentable. Le programme donne accès à toutes les technologies SAP pertinentes dans un cadre simple, le tout dans le contexte d'un contrat global unique.

ISMS Applications est le principal fournisseur de solutions de conformité assistées par la technologie pour le marché des petites et moyennes entreprises (PME). Les outils d'ISMS Applications intègrent l'apprentissage machine pour permettre aux entreprises d'atteindre et de maintenir plus rapidement et à moindre coût la conformité avec les normes de sécurité afin de pouvoir demeurer dans la chaîne d'approvisionnement et de mieux servir leurs clients.

