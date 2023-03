BRAINTREE, Massachusetts, le 17 mars 2023 /CNW/ -- MIB , le partenaire le plus fiable et le plus sûr du secteur de l'assurance vie en matière de renseignements fondés sur des données et de services numériques, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de solutions qui tirent parti d'une base de données unique contenant les données en vigueur et les données d'applications en attente, ainsi que sur les politiques abandonnées, afin de fournir de nouvelles perspectives essentielles à l'industrie.

Le portefeuille de solutions In Force Data de MIB exploite une base de données contributive, tenue à jour par MIB pour le compte de l'industrie de l'assurance vie, afin de fournir des renseignements qui répondent à un défi crucial de l'industrie : le besoin de comprendre la couverture totale d'un demandeur. Seule solution de données du genre, la base de données a été élaborée en partenariat avec TAI (Tindall Associates, Inc.) , le principal logiciel d'administration de réassurance utilisé aux États-Unis, et en collaboration avec les assureurs et réassureurs membres de MIB.

Les premiers services disponibles au sein du portefeuille permettent à l'industrie de cerner les risques et les tendances comportementales touchant la couverture pour l'ensemble des risques, tout en minimisant les risques financiers cachés :

Le Jumbo Service de MIB permet aux assureurs et réassureurs participants de jeter un regard rétrospectif sur leurs personnes fortement assurées afin d'identifier et de résoudre de manière proactive les violations de traité d'affaires exceptionnellement importantes pendant la période de contestabilité. Lancé en avril 2022, le service a déjà aidé l'industrie à identifier plus de 600 assurés dont les niveaux de couverture combinés en vigueur et en attente sont près des limites des traités d'affaires exceptionnellement importantes ou les dépassent, ce qui a permis d'atténuer plus de 16 violations de traités d'affaires exceptionnellement importantes et d'épargner à l'industrie un montant estimé à 75 millions de dollars de demandes de remboursement non anticipé.





Récemment lancé, le service Total Line Service de MIB fournit des données sur la couverture pour l'ensemble des risques au moment de la souscription. Grâce à ces nouvelles données, les souscripteurs peuvent vérifier le niveau de couverture déclaré d'un demandeur et déterminer de façon proactive les tendances et les comportements de risque qui pourraient justifier une enquête plus approfondie. Selon les études de cas initiales de MIB , le service offre des possibilités réelles d'aider à déterminer le risque comportemental des demandeurs et des producteurs.

Comme le coffre-fort de données contributives des solutions In Force tire parti des interfaces de système dont de nombreux assureurs disposent déjà avec TAI et MIB, la plupart des membres de MIB peuvent profiter des nouveaux services sans avoir à dépenser de l'argent dans le domaine de l'informatique. Les données en vigueur sont fournies par le logiciel de réassurance de TAI et les données d'application en attente sont fournies par la plateforme Code Solutions de MIB, qui est connectée électroniquement à 99,0 % des compagnies d'assurance en Amérique du Nord.

Déterminée à mettre au point des solutions novatrices qui répondent aux besoins changeants de l'industrie de l'assurance vie, MIB entrevoit un important potentiel futur de tirer parti de la base de données pour des services qui vont au-delà de la prévention de la fraude. « À mesure que notre accès aux données continue de croître, il y a de nombreuses occasions d'introduire de nouveaux services et de fournir des renseignements supplémentaires, a déclaré Patti DeWitt, vice-présidente des services aux membres chez MIB. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités de nouvelles solutions novatrices, en tirant parti des études de valeur protectrices, de l'analyse des données et des sciences du comportement qui peuvent protéger contre la fraude, améliorer les processus de demandes de remboursement, éclairer les règles de souscription, et plus encore. »

« Jusqu'à présent, l'industrie n'avait pas la possibilité d'avoir une vue d'ensemble des couvertures en vigueur, des demandes d'adhésion et des résiliations. Maintenant que nous pouvons examiner le tableau dans son ensemble, il existe un fort potentiel pour découvrir de nouveaux renseignements et des apprentissages précieux pour l'industrie », a déclaré Chris Murumets, chef de la direction de TAI. « Il s'agit d'un exemple parfait de la façon dont les données et analyses peuvent être mises à profit pour aider l'industrie à aller de l'avant. »

Pour en savoir plus sur les solutions de données en vigueur de MIB, visitez le site mibgroup.com/solutions/inforce-data .

À propos de MIB

MIB Group Holdings, Inc. est le partenaire le plus reconnu et le plus fiable de l'industrie de l'assurance vie pour les données, les renseignements et les solutions numériques qui soutiennent la souscription et la prise de décisions actuarielles et améliorent l'efficacité de l'industrie. Grâce à ses liens étroits avec les compagnies d'assurance vie qui en sont membres et à son unique objectif d'améliorer l'industrie de l'assurance, MIB est particulièrement bien positionnée pour offrir des solutions fondées sur les données qui répondent aux défis communs de l'industrie et qui permettent aux clients de réaliser des gains en efficacité, de gérer leurs risques et d'accroître leur rentabilité. MIB Group Holdings, Inc. fournit des services par l'entremise de ses filiales en propriété exclusive, MIB, LLC, MIB Services, LLC et MIB Solutions, LLC.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur MIB, consultez le site www.mibgroup.com .

