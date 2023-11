Les barrages modulaires de l'entreprise basée à l'Î.-P.-É. contribueront à atteindre les objectifs provinciaux et fédéraux en matière de climat et ont le potentiel d'alimenter et d'autonomiser des communautés dans le monde entier.

CHARLOTTETOWN, PE, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Aslan Renewables, une entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard fondée par Andrew Murray, un entrepreneur technologique prospère, révolutionne les énergies renouvelables grâce à ses barrages modulaires évolutifs conçus pour redonner vie aux 50 000 sites hydroélectriques historiques du Canada à l'aide de la technologie moderne.

Alors que les gouvernements redoublent d'efforts pour décarboniser le réseau électrique et fournir aux habitants un accès à une énergie propre, fiable et abordable, les solutions hydroélectriques d'Aslan Renewables, fabriquées au Canada, offrent aux collectivités la possibilité d'exploiter l'énergie des rivières et des marées, renouvelant ainsi la valeur de l'infrastructure énergétique existante en tant que source d'énergie verte infinie.

« L'avenir de l'énergie est fondamentalement local », déclare Andrew Murray, fondateur et PDG d'Aslan Renewables. « Aslan offre une solution accessible et abordable à la demande d'énergie renouvelable dans les communautés rurales et éloignées d'Amérique du Nord. Nos barrages modulaires sont conçus pour donner un véritable pouvoir aux communautés qu'ils desservent en remplaçant l'électricité produite à partir de combustibles fossiles par des énergies renouvelables qui fournissent des services essentiels au réseau. »

Bien que le Canada soit un leader mondial dans la production et l'utilisation d'énergie à partir de ressources renouvelables, et le deuxième producteur mondial d'hydroélectricité, celle-ci est produite par des centrales à grande échelle. Grâce à une installation simple et à une approche modulaire, les barrages d'Aslan sont conçus pour alimenter les petites communautés, les écoles, les hôpitaux et les entreprises à partir des cours d'eau locaux. Collectivement, ils ont également le potentiel d'alimenter des réseaux métropolitains.

Développés au cours des trois dernières années en partenariat avec l'université de l'Île-du-Prince-Édouard, les Premières nations Mi'kmaq et Abegweit et des propriétaires fonciers privés, les barrages Aslan sont adaptés aux climats canadiens, à la dynamique des flux et aux populations de poissons. L'entreprise a travaillé avec des fournisseurs d'hydroélectricité de renommée mondiale pour concevoir et développer ses solutions modulaires sur mesure et a mené des consultations environnementales approfondies.

En mars 2024, Aslan lancera un projet pilote dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard portant sur trois sites de barrage, qui fourniront plus de 350 000 kilowattheures d'hydroélectricité au réseau de la province chaque année. Une phase ultérieure est prévue pour inclure des sources d'hydroélectricité industrielles et marémotrices, ce qui permettra à la province de tirer plus de 10 % de son électricité de sources hydroélectriques locales et durables d'ici à 2035, ce qui contribuera directement à la réalisation des objectifs de l'Île-du-Prince-Édouard en matière d'énergie nette zéro.

Le potentiel d'Aslan à soutenir l'indépendance énergétique dans le monde entier a également suscité l'intérêt de la communauté internationale.

Murray et Aslan Renewables seront présentés dans un nouveau livre intitulé King Charles III : The Leadership and Vision of a Modern Monarch (Le roi Charles III : le leadership et la vision d'un monarque moderne), qui sera publié par St. James's House et sortira lors d'un événement spécial à Londres, au Royaume-Uni, à l'occasion du 75e anniversaire de Sa Majesté, le 14 novembre 2023. Le livre, écrit par le biographe royal Robert Jobson, se penche sur les missions et les questions que Sa Majesté a défendues tout au long de son parcours et sur la manière dont elle entend façonner la monarchie d'aujourd'hui et de demain. Il met également en lumière des exemples de réalisations et de progrès dans les domaines social, culturel, technologique et commercial.

« Nous sommes extrêmement honorés et enthousiasmés par l'occasion qui nous est donnée d'aider à renforcer les communautés du monde entier », déclare Andrew Murray.

Pour de plus amples informations sur Aslan Renewables ou pour devenir partenaire, veuillez consulter le site https://aslanrenewables.com/.

