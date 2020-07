HANGZHOU, Chine, 23 juillet 2020 /CNW/ - Au 21 juillet, la pandémie de coronavirus a provoqué plus de 54 426 cas au Panama avec un nombre total de cas guérison de 29 164. Afin de relancer l'économie, le Panama a assoupli les restrictions en juin et amorcé la deuxième phase de la reprise du travail. Afin d'aider les Panaméens à relancer leurs entreprises et à faire en sorte que les lieux de travail fonctionnent en toute sécurité, Uniview s'est associé à l'ambassade de Chine au Panama et a fait don en juillet des produits et solutions de la série Heat-Tracker d'Uniview au Congrès, au bureau de la Première Dame et à la chaîne de télévision locale.

Uniview, en tant que pionnier et chef de file de la vidéosurveillance IP, prend des mesures énergiques de prévention et de contrôle et a fourni des produits et des solutions de la série Heat-Tracker sur 7 continents et dans plus de 70 pays en réponse à la poussée du virus. Les produits de contrôle de la température d'Uniview sont utilisés dans les aéroports, les hôpitaux, les immeubles de bureaux et d'autres endroits du monde où de nombreuses personnes se rassemblent. Ils permettent des détections rapides et efficaces pour assurer la sécurité publique et aider à la gestion de la santé publique.

Les produits de la série Heat-tracker offerts par Uniview au Congrès, au bureau de la Première Dame et à la chaîne de télévision locale peuvent les aider à effectuer un contrôle de la température des employés. La solution de caméra thermique fonctionne avec un objectif bifocal visible et thermique. Alors que la caméra visible surveille le personnel sans contact, la caméra à imagerie thermique complète la mesure de la température avec une précision de +/-0,3 °C. Lorsqu'une personne a de la fièvre ou une température élevée passe, l'appareil donne l'alarme. Une détection rapide et précise permet de réaliser des économies considérables en matière de coûts de main-d'œuvre. De plus, cette solution peut prendre en charge les fonctions de contrôle d'accès et de présence. Même si la pandémie est terminée, les appareils peuvent continuer à être utilisés comme des caméras de surveillance normales.

L'histoire des échanges amicaux entre les peuples de la Chine et du Panama s'étend sur une période de plus de 160 ans. Les deux pays ont signé un grand nombre d'accords dans les domaines de l'économie et du commerce, de la finance, des affaires maritimes, de l'aviation civile, du tourisme, de la culture et de l'éducation, grâce à la construction conjointe du projet « la Ceinture et la Route ». « Uniview, en tant qu'entreprise mondiale, est très heureuse de collaborer avec le Panama pour améliorer la santé et la sécurité et nous nous sommes engagés à fournir un soutien technique pour aider le Panama à éradiquer cette pandémie », a déclaré Jesstin, le président du secteur américain d'Uniview.

