OTTAWA, ON, le 3 mai 2022 /CNW/ - Le Groupe consultatif des communautés d'intérêts de l'Association minière du Canada (AMC) a choisi la mine Gahcho Kué, une coentreprise entre le groupe De Beers et Mountain Province Diamonds, et la Copper Mountain Mining Corporation, chefs de file du secteur minier canadien, pour recevoir les prestigieux prix d'excellence Vers le développement minier durableMD (VDMD) de cette année, en reconnaissance de leurs projets novateurs en matière de durabilité axés sur l'engagement communautaire et l'intendance environnementale. Les entreprises ont reçu leurs prix lors du gala de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, qui avait lieu hier, à Vancouver.

« Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli cette année par Copper Mountain et la mine Gahcho Kué, qui ont tous deux placé la barre très haut en matière de rendement minier durable dans le secteur minier canadien, affirme Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. L'engagement à l'égard des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des pratiques responsables constitue le pilier de l'industrie minière de notre pays. Cette année, les lauréats du prix d'excellence VDMD mettent en lumière des pratiques exceptionnelles qui accordent la priorité à l'engagement communautaire et à l'intendance environnementale. »

Le Canada étant l'un des producteurs de minéraux et de métaux affichant la plus faible intensité en carbone au monde, il ne fait aucun doute que le pays peut et doit jouer un rôle beaucoup plus important dans la production des matériaux dont le monde a besoin pour atteindre la carboneutralité. Les membres de l'AMC ouvrent la voie grâce à l'initiative VDMD, un programme créé en 2004 pour favoriser l'amélioration du rendement à l'égard d'un éventail d'enjeux sociaux et environnementaux qui importaient le plus, et ce, au niveau de la mine. L'accent mis sur le rendement des sites miniers fait de l'initiative VDMD un système de référence pour les investisseurs et les fabricants qui cherchent à investir dans les substances extraites des mines de façon responsable et à acheter ces dernières.

L'initiative VDMD aide les sociétés minières à gérer les principaux risques environnementaux et sociaux. Un Groupe consultatif des communautés d'intérêts canadien indépendant supervise le programme. Il est composé de représentants de communautés autochtones, d'organismes environnementaux, de syndicats, d'institutions financières, de communautés minières locales, d'organisations sociales et religieuses et d'universités. L'initiative VDMD va au-delà des principes et exige que les sociétés minières évaluent et fassent vérifier le rendement de leurs installations, et qu'elles publient leurs résultats. Le rendement est évalué à l'aide d'un ensemble de normes environnementales et sociales détaillées, y compris la gestion des résidus miniers, les changements climatiques, la gouvernance de l'eau, les relations avec les Autochtones et les collectivités, la santé et la sécurité, la conservation de la biodiversité, la gestion de crises et la prévention du travail des enfants et du travail forcé.

Les prix d'excellence Vers le développement minier durable, qui existent depuis 2014, comprennent le prix VDMD en excellence environnementale et le prix VDMD en engagement communautaire. Pour être admissibles aux prix, les sociétés minières doivent activement mettre en place l'initiative VDMD. Le Groupe consultatif des communautés d'intérêts fournit des conseils sur l'élaboration et la mise en œuvre de l'initiative VDMD et sélectionne les gagnants des prix d'excellence VDMD.

« Étant donné que la sensibilisation générale par rapport au rôle que doit jouer l'industrie minière dans la production des matériaux nécessaires à la transition énergétique mondiale augmente, il est évident que notre secteur est plus que jamais reconnu comme étant essentiel, particulièrement le rôle de chef de file que le Canada peut jouer en fournissant les minéraux et les métaux nécessaires à la technologie dont nous dépendons, affirme M. Gratton. Nos normes élevées en matière de travail et d'environnement, illustrées par l'initiative VDMD, constituent un avantage concurrentiel lorsqu'il s'agit de répondre de façon responsable au besoin croissant en substances extraites des mines. »

LAURÉATE DU PRIX VDMD EN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 2022 - L'initiative Ní Hadi Xa soutient la collaboration environnementale à la mine Gahcho Kué

L'initiative Ní Hadi Xa, qui signifie « People Watch the Land Together » (les gens veillent sur la terre ensemble) en langue chipewyan Dëne Sųłné, a été créée en 2014 par la mine Gahcho Kué et six communautés autochtones. Ensemble, ils assurent la surveillance des connaissances environnementales et traditionnelles à la mine de diamants située dans les Territoires du Nord-Ouest. Gahcho Kué est une coentreprise entre le groupe De Beers et Mountain Province Diamonds.

Ní Hadi Xa est gérée par un comité de gouvernance composé de sept membres, dont six représentent les communautés autochtones signataires locales : la Première Nation Deninu Kué, l'Alliance métisse North Slave, la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement Tłı̨chǫ̀, la Première Nation Łutsel K'e Dene et la Première Nation des Dénés Yellowknives. La mine Gahcho Kué détient l'un des sièges du comité.

Le programme emploie cinq personnes autochtones issues de communautés locales, y compris celles ayant une expérience de la gestion environnementale et du savoir traditionnel. Ní Hadi Xa offre une tribune pour la surveillance et la gestion collaboratives de l'environnement. Toutes les politiques et tous les programmes de surveillance sont conçus conjointement et approuvés par le comité de gouvernance. L'initiative favorise une discussion approfondie sur les mises à jour et les propositions relatives au développement minier. Toutes constatations ou préoccupations liées à la surveillance environnementale sont transmises directement à la mine Gahcho Kué aux fins d'inclusion dans le cadre de gestion et de surveillance environnementales de cette dernière.

Le comité de gouvernance forme également plusieurs sous-comités chargés de gérer les initiatives connexes, y compris les programmes de savoir traditionnel, les finances et les ressources humaines. Ces comités se réunissent tous les trimestres pour examiner la mise en œuvre des programmes ainsi que pour discuter des plans de travail supplémentaires et les approuver.

L'initiative Ní Hadi Xa a été fondée sur les apprentissages découlant d'autres organismes de surveillance indépendants de la région pour créer une approche novatrice en matière d'activités de surveillance environnementale à la mine. La nature collaborative et coopérative de cette initiative, qui priorise le leadership des communautés autochtones locales, pourrait servir de modèle pour d'autres projets miniers, de l'aménagement à la fermeture d'une mine.

Étant donné la capacité de la mine Gahcho Kué et de l'initiative Ní Hadi Xa à établir un lien de confiance et à partager les connaissances et l'information entre l'entreprise et les communautés locales, leurs employés ont été invités à partager ce modèle et leurs expériences avec d'autres sociétés minières. En fournissant un cadre dirigé par les Autochtones pour favoriser un dialogue ouvert sur les priorités environnementales locales, la mine Gahcho Kué hausse la barre en matière d'engagement communautaire concret.

Les représentants du Groupe consultatif des communautés d'intérêts de l'Association minière du Canada ont été impressionnés de savoir que la majorité des sièges du comité de gouvernance de l'initiative Ní Hadi Xa sont détenus par des représentants des communautés autochtones, et que ce comité dirigé par des Autochtones a la responsabilité d'orienter et de surveiller l'initiative, ainsi que de produire des rapports. Les représentants du Groupe consultatif ont également apprécié l'approche intentionnelle visant à intégrer des responsabilités en matière de savoir traditionnel autochtone pour le personnel du programme.

LAURÉAT DU PRIX VDMD EN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 2022 - Le projet de chariot électrique de Copper Mountain, une étape clé vers la carboneutralité

L'industrie minière canadienne travaille fort pour produire les substances extraites des mines nécessaires aux technologies à faibles émissions de carbone, tout en innovant afin de réduire sa propre empreinte carbone. Copper Mountain ouvre la voie à ces efforts grâce à un partenariat avec SMS Equipment, Komatsu, ABB, Clean BC et BC Hydro.

Ensemble, ils ont créé une version destinée au site minier de lignes aériennes pour autobus et tramways urbains. Au lieu du transport en commun, l'installation d'un chariot d'assistance à la mine Copper Mountain déploiera des camions de roulage reliés à une ligne électrique aérienne de 1 km pour transporter le minerai en amont, de la fosse principale de la mine au concasseur principal.

Le déplacement de minerai lourd dans une pente abrupte est un procédé très énergivore. La réalisation de ce procédé au moyen de camions de roulage diesel est la plus importante source d'émissions de gaz à effet de serre (GES) de Copper Mountain. Chacun des 11 camions de roulage assistés par chariot remplacera environ 400 litres de diesel et une tonne de dioxyde de carbone par heure. Cette nouvelle technologie devrait réduire les émissions de carbone de la mine d'au moins 30 % lorsqu'elle sera introduite, au cours des cinq prochaines années. Copper Mountain prévoit ensuite relier d'autres sections par chariot pour soutenir le transport du minerai de la fosse New Ingerbelle au concasseur principal pendant 10 autres années d'utilisation ou plus, réduisant ainsi l'intensité carbonique de la mine de plus de 50 % au cours des cinq à sept prochaines années.

Rendu possible grâce à de multiples partenariats, le projet de chariot d'assistance électrique représente un engagement important de la part de Copper Mountain en faveur d'un avenir plus propre et contribue grandement à l'atteinte de l'objectif de l'entreprise, soit de parvenir à la carboneutralité d'ici 2035.

Les représentants du Groupe consultatif des communautés d'intérêts de l'Association minière du Canada ont été impressionnés par la volonté de Copper Mountain d'investir de manière considérable dans une approche novatrice visant à réduire une importante source d'émissions de GES sur le site minier. Ce projet pourrait servir d'étude de cas initiale pour stimuler la vaste adoption de la technologie de chariot d'assistance électrique dans l'industrie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix d'excellence VDMD et les lauréats précédents, visitez la page mining.ca/fr/linitiative-vdmd/prix-dexcellence-vdmd.

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 107 milliards de dollars du produit intérieur brut national et 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 692 000 personnes partout au pays. Toute proportion gardée, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones au Canada et d'un client important des entreprises autochtones.

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

