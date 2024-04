La transaction consolidera la présence de TEN en Amérique du Nord, tandis que le groupe TIP se concentrera exclusivement sur son marché principal en Europe .

MIAMI, le 15 avril 2024 /CNW/ - I Squared Capital, un chef de file mondial des gestionnaires indépendants de fonds d'investissement dans le domaine des infrastructures, a annoncé aujourd'hui une transaction visant à regrouper les activités nord-américaines de deux sociétés de son portefeuille.

La société Star Leasing, récemment renommée Transportation Equipment Network (TEN), fera l'acquisition de TIP Canada, la filiale canadienne du groupe TIP, basé en Europe.

Les sociétés d’I Squared regroupées sous le nom de Transportation Equipment Network (TEN) et TIP Canada unissent leurs forces pour devenir le deuxième prestataire de services complets du secteur de la location de remorques en Amérique du Nord (Groupe CNW/TIP Group Canada)

Acteur majeur du marché canadien de la location à court et à long terme de remorques, TIP Canada dispose d'un parc d'environ 28 000 unités. La société emploie plus de 480 personnes et compte plus de 1 500 clients dans des secteurs d'activité diversifiés. Elle exploite également 12 ateliers dans tout le Canada et 36 unités mobiles fournissant des services d'entretien d'un océan à l'autre à ses propres clients ainsi qu'à des tiers.

Avec l'acquisition de TIP Canada, TEN devient le deuxième prestataire de services complets du secteur de la location de remorques en Amérique du Nord, disposant d'un parc commun de plus de 83 000 remorques et de succursales dans la plupart des pôles logistiques.

Forte de plusieurs dizaines d'années de connaissances et d'expérience, d'une feuille de route irréprochable auprès de ses clients et d'une vision claire de l'avenir du secteur, l'entité issue du regroupement fournira des services comme la location intégrée à long terme, l'entretien, des solutions technologiques avancées, des services de consultation et des offres innovantes en matière d'électrification des parcs de véhicules dans de nombreux segments verticaux.

La mise en place par I Squared de sa plateforme de location de remorques a débuté en mars 2021, avec l'acquisition de Star Leasing, puis s'est poursuivie avec les acquisitions de Cooling Concepts en mai 2022, de North East Trailer Services (NETS) en juillet 2023 et de Commercial Trailer Leasing (CTL) en septembre 2023. La taille de TEN a maintenant plus que quadruplé grâce à une forte croissance interne et à une série d'acquisitions complémentaires.

« Cette transaction est une décision gagnante pour nos investisseurs et pour notre division mondiale de transport, a déclaré Gautam Bhandari, chef des investissements et associé directeur d'I Squared. Grâce à l'expertise d'I Squared en matière de création de plateformes, ce regroupement permet de rationaliser les champs d'action respectifs de TEN et de TIP, améliore le pouvoir d'achat et clarifie les objectifs stratégiques de la nouvelle entité. Les remorques jouent un rôle essentiel dans des réseaux de chaînes d'approvisionnement complexes en répondant aux besoins de flexibilité opérationnelle et contractuelle des clients. Chefs de file dans leurs marchés respectifs, ces deux sociétés forment une entité très attrayante pour les investisseurs en infrastructures.

« Tout en continuant à servir notre clientèle habituelle, nous voyons beaucoup de potentiel dans la possibilité de servir à la fois des clients canadiens qui font des affaires aux États-Unis et des clients américains qui font des affaires au Canada, a déclaré Scott Nelson, président de TEN. C'est une occasion de leur offrir des solutions à valeur ajoutée pour les aider à exploiter leur entreprise plus efficacement. Notre champ d'action élargi nous donnera un meilleur accès à l'équipement et de nouvelles relations avec nos partenaires fournisseurs.

« Pour TIP, cela signifie un recentrage sur l'Europe, notre marché intérieur, a ajouté Bob Fast, président et chef de la direction du groupe TIP. Nous anticipons fortement les perspectives de diversification et d'électrification de notre parc de véhicules, ainsi que l'expansion de notre réseau de maintenance, afin de continuer à servir nos estimés clients et d'honorer notre vision d'être un fournisseur d'équipement et de services de transport de premier plan.

I Squared a fait l'acquisition du groupe TIP en août 2018, et a triplé son BAIIA depuis grâce à une combinaison de croissance interne et d'acquisitions complémentaires. Basée à Amsterdam, la société TIP est présente dans 17 pays européens et au Canada. Cette transaction sera pour TIP un moyen de rationaliser son portefeuille, de se concentrer sur ses activités principales en Europe et de libérer du capital pour saisir d'autres occasions de croissance dans son marché intérieur.

La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre de 2024.

À propos d'I Squared Capital

I Squared est un important gestionnaire indépendant de fonds d'investissement spécialisé dans le domaine des infrastructures à l'échelle mondiale, qui gère plus de 38 milliards de dollars d'actifs. L'entreprise est reconnue pour son développement de plateformes d'investissement dans des projets d'infrastructure qui, bien qu'initialement modestes, connaissent une croissance considérable. En s'appuyant sur l'analyse approfondie d'enjeux mondiaux et de renseignements locaux, elle arrive à résoudre des problèmes complexes, à offrir des stratégies judicieuses aux entreprises, à servir les communautés locales et à investir dans un avenir plus durable, autant de solutions à l'origine de services essentiels pour des millions de personnes dans le monde entier. L'équipe compte plus de 260 personnes qui travaillent au siège social de Miami et dans les bureaux de Londres, Munich, New Delhi, São Paulo, Singapour, Sydney et Taipei. I Squared exploite un portefeuille diversifié de 82 entreprises qui emploient plus de 66 000 personnes dans 71 pays, notamment dans les secteurs des services publics, de l'énergie, des infrastructures numériques, des transports, ainsi que des infrastructures environnementales et sociales. Pour en savoir plus, visiter le site www.isquaredcapital.com.

I Squared et le secteur du transport

I Squared possède une grande expérience en matière d'investissement dans le secteur du transport et de la location d'équipement à l'échelle mondiale, avec un portefeuille de transport et de logistique qui compte plus de [268 000] remorques et châssis, [147] ateliers et plus de [3 900] employés dans [22] pays.

À propos de TEN (Transportation Equipment Network)

TEN (Transportation Equipment Network) est le plus grand prestataire de services complets du secteur de la location de remorques aux États-Unis, avec un parc d'environ 55 000 remorques et des succursales aux quatre coins des États-Unis. TEN fournit une vaste gamme de services de soutien qui va bien au-delà de la location à long terme, y compris l'entretien, des solutions technologiques avancées, des services de consultation et d'autres offres innovantes dans de nombreux segments verticaux. Précédemment connues sous les noms de Star Leasing Company, CTL, Cooling Concepts et NETS Leasing, ces sociétés fusionnées ont annoncé au début de l'année leur décision de mener collectivement leurs activités sous la marque de TEN. L'entité issue du regroupement commencera à fonctionner sous le nom de TEN plus tard cette année. Pour en savoir plus, visiter le site https://www.starleasing.com/.

À propos du groupe TIP

Depuis plus de 55 ans, le groupe TIP est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services de transport complets en Europe et au Canada, avec plus de 140 succursales réparties dans 18 pays. Spécialisés dans le domaine des camions et remorques, nous proposons des services de location d'équipement à court et à long terme, d'entretien et de réparation, des solutions numériques et la vente d'équipement d'occasion. Avec un parc de plus de 100 000 actifs, nous donnons la priorité à la satisfaction des clients et aux chaînes d'approvisionnement durables grâce à des partenariats fiables établis avec d'importantes entreprises de transport dans le but de bâtir un avenir plus respectueux de l'environnement et plus efficace.

Pour en savoir plus, visiter le site https://www.tip-group.com.

