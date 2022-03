Les sociétés d'histoire du Québec à l'assaut du numérique : un programme de mise en valeur par la Fédération Histoire Québec

De mars à mai 2022, le grand public est invité à découvrir les initiatives numériques des sociétés d'histoire du Québec Tweet this

"Les sociétés d'histoire ne se sont pas contentées de s'adapter aux contraintes du confinement ; un rapide coup d'œil nous permet de voir qu'elles ont été souvent pionnières et ont fait preuve d'inventivité dans le domaine du numérique."

- Jean-Louis Vallée -- président, Fédération Histoire Québec



Pour souligner ces efforts, la FHQ et l'UQTR mènent depuis 2019 un grand travail de recensement qui permet de mettre en lumière ces initiatives numériques des sociétés d'histoires et autres organismes mettant en valeur le patrimoine, et de favoriser leur découvrabilité et leur usage.

Du 22 mars au 24 mai, le grand public est invité à découvrir ces réussites mêlant histoire et numérique.

C'est au cœur de la Maison Rocheleau que le Fédération a dévoilé un programme de formations et de rencontres complètes qui visent à outiller toutes les sociétés d'histoire afin de multiplier leur offre numérique. Une trentaine de sociétés membres et de partenaires viendront ainsi faire part de leurs expériences et mutualiser leurs connaissances pour favoriser la réussite du réseau des acteurs de l'histoire et du patrimoine du Québec.

"La Fédération est plus que jamais engagée au service de ses membres. Nous souhaitons aujourd'hui mettre en avant le travail formidable que les sociétés d'histoire ont accompli pour prendre le virage numérique."

- Jean Rey-Regazzi, agent de soutien numérique FHQ

Ces formations prendront la forme de publications Facebook sur la page de la FHQ, de fiches sur un portail international, la Plateforme des Médiations Muséales, et surtout d'une rencontre hebdomadaire ouverte à tous, chaque mardi à 13h jusqu'à la tenue du congrès de la FHQ, où les membres invités viendront partager leurs réussites et bons coups. Ces rencontres de formation sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous.

L'inscription et le programme complet sont disponibles sur la billetterie en ligne de la FHQ.

Qui sommes-nous ?

La Fédération Histoire Québec est une organisation nationale qui, depuis plus de 50 ans, regroupe et soutient les organismes sans but lucratif chargés de la préservation, de la documentation et de la diffusion de l'histoire et du patrimoine. Ce sont plus de 300 sociétés d'histoire, musées, centres d'archives et associations citoyennes dans tout le Québec qui jouent un rôle majeur dans la préservation de notre mémoire et rejoignent chaque année des centaines de milliers de personnes.

Le département d'études en loisir, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que Patrimoine-Trois-Rivières sont associés à la FHQ depuis 2019. Patrimoine Trois-Rivières est par ailleurs l'auteur de deux initiatives de médiations numériques inscrites dans le programme de formation : une exposition virtuelle ; et une visite virtuelle de la Maison Rocheleau, hôtesse de la rencontre du 21 mars.

SOURCE Fédération des sociétés d'histoire du Québec

Renseignements: Jean Rey-Regazzi, Agent de soutien numérique, Fédération Histoire Québec, 438-821-8432, [email protected]