Les Sociétés Alzheimer du Québec et Uniprix s'unissent pour la mémoire

Une campagne qui souligne l'importance de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion du mois international de la maladie d'Alzheimer, les 20 Sociétés Alzheimer et Uniprix sont heureux de lancer la deuxième édition de la campagne « Unis pour la Mémoire ». Se déroulant dans l'ensemble des succursales d'Uniprix tout au long du mois de septembre, la campagne vise à sensibiliser et informer le public sur la maladie d'Alzheimer, ses signes précurseurs, son diagnostic, ses facteurs de risque et de protection, ainsi que sur l'aide offerte par le réseau des 20 Sociétés Alzheimer du Québec.

Durant tout le mois de septembre, une série de capsules vidéos éducatives sous forme d'animation permettant de démystifier la maladie d'Alzheimer, ses signes précurseurs, son processus de diagnostic, le rôle du pharmacien et de la recherche sera diffusée sur les écrans de diffusion dans les succursales Uniprix participantes, sur le site web d'Uniprix ainsi que la page Facebook de la bannière et de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

« Chacun de nous connaît quelqu'un qui a été directement ou indirectement touché par les effets dévastateurs de la maladie d'Alzheimer, a déclaré Alain Arel, président d'Uniprix. Uniprix est fière de s'associer à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer pour contribuer à la prise de conscience des Québécois à l'égard de cette terrible maladie. Nous travaillons ensemble pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie et pour faire avancer la recherche de la cause et du remède. »

Les succursales et pharmacies affiliées à Uniprix sont un lieu propice à la consultation pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs proches aidants. « L'approche de proximité et l'expertise de nos pharmaciens assurent un suivi adéquat auprès de cette clientèle, et permettent de les outiller et les renseigner sur les programmes et services des Sociétés Alzheimer de leur région », soutient Paule Racine, vice-présidente marketing McKesson Canada.

Trop souvent les familles qui vivent avec la maladie ne savent pas où chercher de l'aide ni vers quelles ressources se tourner. « Avec comme objectif de faire une différence dans la vie des personnes atteintes, notre partenariat avec Uniprix permet non seulement de sensibiliser à la maladie d'Alzheimer, mais également d'outiller ces familles et de les guider vers les ressources à leur disposition », ajoute Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.



À propos d'Uniprix

Fondée en 1977, Uniprix est l'un des plus importants groupes de pharmaciennes et de pharmaciens indépendants au Québec. L'entreprise offre des services à un réseau de plus de 320 pharmacies à travers la province. Année après année, Uniprix se classe parmi les entreprises les plus admirées au Québec. Uniprix est l'une des six bannières détenues par McKesson Canada. Pour en savoir davantage, visitez le www.uniprix.com.

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

La FQSA, porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer du Québec, représente, soutient et défend les droits des 153 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif. De plus, elle sensibilise le grand public aux conséquences de ces maladies, tout en contribuant à la recherche sur leurs causes, leurs traitements et leur guérison.

www.alzheimerquebec.ca

À propos de McKesson Canada

Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada s'emploie à offrir des médicaments vitaux, des fournitures et des technologies de l'information qui permettent à l'industrie des soins de santé d'offrir aux patients des soins plus sécuritaires et de plus grande qualité. Nos solutions favorisent le rapprochement entre les pharmacies, les fabricants, les hôpitaux et autres établissements de soins de santé et les millions de patients qu'ils desservent chaque jour, ce qui contribue ainsi à la qualité et à la sécurité des soins offerts au Canada. Pour plus d'information, visitez www.mckesson.ca.

