TORONTO, le 28 oct. 2020 /CNW/ - Avec l'effervescence des fêtes qui approchent à grands pas, La Baie d'Hudson apporte joie et inspiration, en plus d'offrir de nombreux services pour aider les Canadiens à faire leurs achats des fêtes. Des assistants numériques à la sécurité pendant le magasinage, la destination unique des fêtes au Canada a tout ce qu'il faut pour que les consommateurs avertis puissent vivre des fêtes festives, que ce soit en magasinant dans un magasin La Baie d'Hudson ou à labaie.com. En faisant nos achats rapidement, facilement et sans stress, on peut passer plus de temps à faire la fête avec les gens qui rendent la vie et les fêtes si colorées.

À VOTRE SERVICE

Faites défiler, cliquez et répétez. À partir du 2 novembre, labaie.com présentera le présentoir de cahiers des fêtes , un guichet unique bien pensé où trouver ce qu'il y a de mieux comme cadeaux, articles mode, décorations et bien plus encore.

, un guichet unique bien pensé où trouver ce qu'il y a de mieux comme cadeaux, articles mode, décorations et bien plus encore. Le clavardage en direct sur labaie.com permet aux clients de parler directement à un associé à la vente OU au service à la clientèle, de n'importe où. C'est comme si l'on avait des lutins sur demande!

sur labaie.com permet aux clients de parler directement à un associé à la vente OU au service à la clientèle, de n'importe où. C'est comme si l'on avait des lutins sur demande! Vous êtes pressé? La cueillette à l'auto vous permet d'éviter l'attente. Les commandes passées à labaie.com peuvent être cueillies dans un délai d'à peine trois heures au magasin de votre région, le tout dans le confort de votre voiture.

vous permet d'éviter l'attente. Les commandes passées à labaie.com peuvent être cueillies dans un délai d'à peine trois heures au magasin de votre région, le tout dans le confort de votre voiture. Utilisez l' application La Baie d' Hudson pour trouver des articles, lire des commentaires et faire des achats, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. En magasin, l'application fonctionne comme un lecteur de codes-barres qui fournit des renseignements supplémentaires et permet de trouver d'autres couleurs et tailles, et d'expédier les articles directement à la maison pour éviter les files d'attente pendant les fêtes.

pour trouver des articles, lire des commentaires et faire des achats, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. En magasin, l'application fonctionne comme un qui fournit des renseignements supplémentaires et permet de trouver d'autres couleurs et tailles, et d'expédier les articles directement à la maison pour éviter les files d'attente pendant les fêtes. La santé et la sécurité restent une grande priorité à La Baie d' Hudson . Grâce aux mesures de distanciation physique, à la désinfection fréquente des magasins, aux protocoles de sécurité mis en place à la caisse et aux stations de désinfection des mains installées dans tous les magasins, les clients peuvent faire leurs achats en magasin en toute confiance. De plus, des appareils d'assainissement CleanSlate UV sont installés à certains endroits pour désinfecter les articles de poche comme les téléphones cellulaires, les portefeuilles, les clés et les cartes bancaires.

restent une grande priorité à La Baie d' . Grâce aux mesures de distanciation physique, à la désinfection fréquente des magasins, aux protocoles de sécurité mis en place à la caisse et aux stations de désinfection des mains installées dans tous les magasins, les clients peuvent faire leurs achats en magasin en toute confiance. De plus, des appareils d'assainissement CleanSlate UV sont installés à certains endroits pour désinfecter les articles de poche comme les téléphones cellulaires, les portefeuilles, les clés et les cartes bancaires. Les conseillers en magasinage de La Baie d' Hudson sont prêts à plonger dans l'ambiance des fêtes et à remplir quelques bas de Noël! Réservez dès aujourd'hui une rencontre virtuelle ou en personne gratuite à l'un des magasins phares.

de La Baie d' sont prêts à plonger dans l'ambiance des fêtes et à remplir quelques bas de Noël! Réservez dès aujourd'hui une rencontre virtuelle ou en personne à l'un des magasins phares. N'oubliez personne sur votre liste de gens sages. À partir du 24 novembre, les clients qui magasinent à labaie.com peuvent choisir d'acheter maintenant et de payer plus tard grâce au service PayBright offert au moment de passer à la caisse. Les clients peuvent ainsi payer leurs achats des fêtes en quatre versements bimensuels (sans intérêts).

grâce au service PayBright offert au moment de passer à la caisse. Les clients peuvent ainsi payer leurs achats des fêtes en quatre versements bimensuels (sans intérêts). L'article ne convient pas tout à fait? Grâce aux caisses réservées dans certains magasins La Baie d' Hudson , vous n'avez pas à vous inquiéter d'un relâchement pendant les fêtes. Les retours et les échanges se font rapidement et facilement.

dans certains magasins La Baie d' , vous n'avez pas à vous inquiéter d'un relâchement pendant les fêtes. Les retours et les échanges se font rapidement et facilement. Utilisez le programme Primes La Baie d' Hudson pour échanger des points sur tous vos achats des fêtes, pour offrir des points à d'autres membres Primes ou pour faire un don de points à l'un des partenaires caritatifs de la Fondation La Baie d' Hudson .

TOUJOURS DANS LA TRADITION

Retrouvez l'ambiance chaleureuse et douillette des traditions du temps des fêtes grâce aux vitrines emblématiques de La Baie d'Hudson. À compter du jeudi 5 novembre et durant toute la période des fêtes, enfilez vos mitaines, apportez une tasse de chocolat chaud et admirez la présentation féerique des à notre magasin phare de Queen Street, à Toronto. Tout cela est faisable dans le respect d'une distanciation physique sécuritaire.

DES CADEAUX QUI REDONNENT

Ourson caritatif : Dites bonjour à Patrick, notre ourson caritatif 2020, qui porte le nom de sir Patrick Ashley Cooper, le 30 e gouverneur de la Compagnie de la Baie d' Hudson (de 1931 à 1952). La totalité du produit net de la vente de chaque ourson caritatif sera versée à la Fondation La Baie d' Hudson pour soutenir sa mission, qui est d'améliorer la vie des Canadiens.

Dites bonjour à Patrick, notre ourson caritatif 2020, qui porte le nom de sir Patrick Ashley Cooper, le 30 gouverneur de la Compagnie de la Baie d' (de 1931 à 1952). La totalité du produit net de la vente de chaque ourson caritatif sera versée à la Fondation La Baie d' pour soutenir sa mission, qui est d'améliorer la vie des Canadiens. Mitaines rouges 2020 : Les mitaines préférées de tout le monde seront de retour le 21 novembre! Pour chaque paire de mitaines rouges vendue au prix de 15 $, un montant de 3,90 $ sera remis à la Fondation olympique canadienne pour soutenir les athlètes canadiens.

PLACE À LA JOIE

Le 2 novembre, La Baie d'Hudson dévoilera sa très attendue campagne des fêtes, à laquelle participent les lauréates d'un prix Emmy en 2020 et vedettes de la série « Bienvenue à Schitt's Creek », Catherine O'Hara et Annie Murphy. Un guide complet d'idées-cadeaux de Noël sera également présenté, lequel comportera des catégories qui correspondent à tous les « modernistes festifs », les « rassembleurs des fêtes » et « traditionalistes des fêtes » sur votre liste.

SOCIALISEZ

Laissez-vous inspirer par La Baie d'Hudson. Qu'il s'agisse de vignettes de décors magiques ou du cadeau idéal à offrir à l'influenceur beauté sur votre liste, nous sommes là pour vous aider à rayer tous les noms de votre liste grâce à des publications faciles à consulter sur Instagram (@hudsonsbay).

EN VOULOIR DAVANTAGE

Profitez d'offres incroyables sur les indispensables des fêtes durant notre promotion exclusive « Aubaine du jour », du 5 au 19 novembre. De plus, soyez à l'affût des 12 jours d'aubaines au début décembre.

Restez informé sur le lancement de la campagne des fêtes et notre assortiment de cadeaux, tout en économisant 10 $ sur tout achat de 50 $ effectué à labaie.com en vous inscrivant au Programme de courriel de La Baie d' Hudson .

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

BUREAU DE PRESSE DE LA BAIE D'HUDSON :

Tiffany Bourré Lauren Polyak VPD, Communications et patrimoine Directrice, Relations publiques [email protected] [email protected] 416-571-1301 647-926-2463

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1243499/LA_BAIE_D_HUDSON_Logo.jpg



SOURCE Hudson's Bay