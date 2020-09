Les services du MAPAQ sont maintenant offerts au bureau de Services Québec de Baie-Saint-Paul

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les services aux citoyennes et aux citoyens du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) offerts à Saint-Hilarion sont désormais accessibles au bureau de Services Québec de Baie-Saint-Paul, situé au 915, boulevard Monseigneur-De Laval.

Le personnel du Ministère, qui sera dorénavant dans les bureaux de Services Québec, pourra, notamment, accueillir et accompagner la relève agricole et les entreprises de ce milieu dans le cadre de leurs projets d'adaptation et de développement, et leur faire connaître les différents programmes d'aide pouvant répondre à leurs besoins.

Cette intégration favorisera la concertation locale par la sensibilisation et l'échange d'informations avec les intervenants du secteur agroalimentaire selon les priorités de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire définies par le Ministère. De plus, cela permettra d'aider à cerner les besoins de la clientèle, à prendre en charge ses demandes ou à la diriger vers le service le plus approprié pour elle.

Ces services à la population s'ajoutent à ceux déjà offerts au bureau de Services Québec de Baie-Saint-Paul, notamment aux services permettant d'obtenir des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, un accompagnement dans les démarches administratives auprès des ministères et des organismes ainsi que des services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises, d'immigration, de francisation et d'intégration, d'assermentation et les services liés au Registre foncier du Québec.

Faits saillants :

Rappelons que la volonté du gouvernement du Québec est de faire de Services Québec la porte d'entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises sur tout le territoire du Québec.

Pour recevoir des services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, il faut prendre rendez-vous en téléphonant au numéro suivant : 1 855 243-0033, poste 7907.

