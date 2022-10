Le système de surveillance de l'espace unique de NorthStar sera lancé par Virgin Orbit afin de fournir des services transformationnels de suivi des objets spatiaux (Space Situational Awareness, "SSA") de manière à améliorer la durabilité dans l'espace et de préserver les services essentiels fournis par l'infrastructure satellitaire critique.

LUXEMBOURG CITY, LUXEMBOURG, le 27 oct. 2022 /CNW/ - NorthStar Ciel & Terre (« NorthStar »), une entreprise de services d'information intégrée sur l'environnement, a annoncé aujourd'hui que les trois premiers satellites de sa constellation de 24, dédiés à la surveillance commerciale de l'espace (SSA), feront partie des satellites de Spire Global qui seront lancés par Virgin Orbit. Le lancement est prévu pour la mi-2023.

NorthStar sera la première entreprise à surveiller l'ensemble des orbites à proximité de la Terre depuis l'espace. Sa technologie avancée offrira un niveau hautement amélioré de services de suivi des objets spatiaux (SSA) à la communauté mondiale des satellites avec des informations précises et opportunes pour la détection d'objets spatiaux, le suivi, la détermination de l'orbite, l'évitement des collisions, la navigation et les alertes de proximité.

« NorthStar est fière d'unir ses forces à celles de Spire Global et de Virgin Orbit pour ce premier lancement historique, tout en s'inscrivant au sein d'une communauté dynamique qui s'engage à promouvoir l'innovation au service de la durabilité de l'espace et de la croissance assurée de l'économie spatiale », a déclaré Stewart Bain, PDG et fondateur de NorthStar Ciel & Terre.

« Virgin Orbit est ravi de jouer un rôle dans cette mission révolutionnaire », a déclaré Dan Hart, PDG de Virgin Orbit. « La prolifération des débris spatiaux et les menaces émergentes en orbite nécessitent une connaissance active du domaine spatial par l'entremise de plateformes basées dans l'espace. En travaillant avec NorthStar et Spire afin de déployer cette technologie innovante en orbite de manière précise et ciblée via notre système éprouvé LauncherOne, nous remplissons le rôle de Virgin Orbit en tant que fournisseur adapté et abordable de services spatiaux. »

« Nous sommes fiers que NorthStar tire parti de notre modèle de services spatiaux et de nos infrastructures spatiales, terrestres et web pour déployer rapidement sa constellation, qui est essentielle afin de s'attaquer au problème pressant des débris spatiaux et de fournir des informations fondamentales aux opérateurs de satellites », a ajouté Joel Spark, cofondateur et directeur général des services spatiaux de Spire.

« NorthStar s'est engagée à contribuer de manière significative à l'utilisation pacifique et durable de l'espace. Nous fournissons de précieuses informations qui améliorent la détection et le suivi de précision des objets spatiaux sur toutes les orbites à proximité de la Terre afin de soutenir la durabilité, une plus grande sécurité et la confiance envers les opérations spatiales », a ajouté Stewart Bain.

À propos de NorthStar

NorthStar a pour objectif de nous donner les moyens de préserver notre planète et notre environnement spatial grâce à une plateforme d'informations et de renseignements unique et basée sur des capteurs spatiaux. NorthStar s'efforce d'aider à faire évoluer la manière dont les gouvernements, les industries et les institutions évaluent les risques, mettent en application les réglementations et prennent des décisions afin de promouvoir le développement durable de notre environnement sur la Terre et dans l'espace.

Uniques et basés dans l'espace, les services commerciaux de surveillance de l'espace de NorthStar répondent à bon nombre de défis majeurs et immédiats auxquels tous les opérateurs de satellites sont confrontés. Mettant tout en œuvre pour voir tous les objets sur toutes les orbites, NorthStar fournira des observations plus précises et fréquentes des objets spatiaux résidents que n'importe quel autre système actuel. C'est grâce à une gamme de services d'informations de qualité permettant une prise de décision très rapide, à sa couverture inégalée, aux objets qu'elle suit et à une analyse prédictive améliorée que NorthStar peut produire ses services d'informations et de renseignements spatiaux.

Les investisseurs de NorthStar constituent une coalition mondiale réunissant des partenaires stratégiques, tels que Telesystem Space (une coentreprise formée du bureau familial Sirois, Telesystem et le Roger's Family Trust au Canada), la Space Alliance (regroupant Thales Alenia Space et Telespazio), le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada et le fonds Luxembourg Future Fund. Le siège social de NorthStar Ciel et Terre est implanté à Montréal au Canada, celui de sa filiale américaine, NorthStar Earth & Space Systems, Inc. à McLean dans l'état de Virginie, et celui de sa filiale européenne, NorthStar Earth & Space Europe S.à r.l., au Luxembourg.

SOURCE NorthStar Earth & Space Inc.

Renseignements: [email protected]