Les services de la Société de l'assurance automobile du Québec seront offerts au bureau de Services Québec de Saint-Georges

SAINT-GEORGES, QC, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, annonce que le bureau de Services Québec de Saint-Georges, situé au 11400, 1re Avenue Est, sera accrédité comme mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) le 2 mai prochain.

Ce bureau reprendra donc les services de la SAAQ qui seront offerts jusqu'au 29 avril par la MRC de Beauce-Sartigan, à Saint-Georges. Ce regroupement permettra de simplifier et d'améliorer l'accès aux services publics pour la population locale.

Les services qui seront offerts au bureau de Services Québec de Saint-Georges à partir du 2 mai seront les suivants :

Accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et organismes;

Actes de l'état civil (certificats et copies);

Aide à l'emploi;

Aide aux entreprises;

Aide sociale;

Assermentation;

Immigration, francisation et intégration;

Permis de conduire et immatriculation de véhicules;

Postes informatiques en libre-service;

Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux.

Citations

« Pour notre gouvernement, il est toujours important de simplifier l'accès aux services publics chaque fois que c'est possible. Services Québec joue un rôle important à ce chapitre comme lieu où les citoyennes et les citoyens peuvent trouver des réponses à de nombreuses questions et à de nombreux besoins. L'ajout des services de la SAAQ à ceux qui sont déjà offerts par le bureau de Services Québec de Saint-Georges s'inscrit tout à fait dans cette perspective, et je suis très heureux que les gens de la région puissent en bénéficier. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Il était très important pour nous de préserver les heures d'ouverture et les services de la SAAQ à Saint-Georges, en plus de trouver un lieu connu de notre population et reconnu par celle-ci. Cet ajout viendra élargir la gamme de services déjà offerts par l'équipe de Services Québec à Place centre-ville pour les citoyens de chez nous. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Faits saillants

La clientèle pourra obtenir les services de la SAAQ selon les heures d'ouverture actuelles du bureau de Services Québec de Saint-Georges , soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. L'horaire demeure donc le même.

, soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. L'horaire demeure donc le même. Il demeure possible d'obtenir un rendez-vous pour les services de la SAAQ au saaq.gouv.ca ou en téléphonant au 1 800 361-7620.

