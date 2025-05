Les services d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) : un investissement rentable

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le Service d'interprétation visuelle et tactile (SIVET) profite des derniers jours du mois de la communication et de l'audition pour dévoiler une étude indépendante marquante. Réalisée par la firme économique indépendante AppEco, l'étude met en lumière l'importance cruciale des services d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) pour les personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes (PSSAM) au Québec ainsi que leurs impacts économiques et sociaux significatifs

Faits saillants du rapport

Chaque dollar investi dans les services d'interprétation en LSQ rapporte près de 7 $ en avantages économiques et sociaux pour le Québec.

Plus d'interprétation LSQ, pourrait se traduire par 633 emplois additionnels et 28 M$ injectés dans l'économie chaque année.

Un ratio de 102 % : les services régionaux d'interprétation (SRI) dépensent plus qu'ils ne reçoivent, le sous-financement est criant.

Une meilleure littératie en santé pour les PSSAM, c'est 590 000 $ de moins par an en coûts de santé.

Plus de services d'interprétation en éducation, seraient 7,2 M$ de retombées économiques en plus.

Basé sur des données venant des SRI.

Un financement insuffisant malgré des bénéfices évidents

Les données montrent que le financement des services sociocommunautaires, incluant les services d'interprétation, a diminué de 6,5 % depuis 2018, obligeant les organisations à ajuster leurs activités pour pallier ces compressions. En dépit de ces défis financiers, le rapport confirme que l'investissement dans ces services est rentable pour la société.

Ce sous-financement est d'autant plus préoccupant que les SRI sont les seuls à offrir une couverture 24/7 pour les urgences médicales et les situations critiques, avec un encadrement professionnel unique au Québec, ce qui inclue un système d'évaluation obligatoire des interprètes, élaboré en collaboration avec l'OPHQ, qui est non reconnu ni financé à ce jour.

Des services pourtant essentiels pour briser les barrières

Les services d'interprétation en LSQ sont essentiels pour briser l'isolement et garantir l'équité d'accès aux droits fondamentaux pour les personnes sourdes. Sans ces services, de nombreuses personnes seraient privées d'un accès réel à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la justice. Ces services génèrent des avantages nets estimés à plus de 53 M$ Plus précisément, pour chaque dollar investi, la société québécoise en retire 6,8 $ en retombées positives.

